TEATRO Vera Fischer traz espetáculo ao Teatro do Parque, no Recife; confira informação de ingressos "Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito" terá sessões entre os dias 1 e 3 de setembro

Aos 71 anos de idade, Vera Fischer retornou aos palcos com o espetáculo “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”. A peça teatral chega ao Recife para três apresentações no Teatro do Parque, entre os dias 1 e 3 de setembro.

Fischer interpreta a aristocrática Dona Dulce Carmona, uma septuagenária que recebe a notícia de que seu único filho, Lauro (Rafael Sardão), vai se casar com uma mulher que ela não conhece (Marta Paret). Obcecada para dar ao filho um futuro digno de sua “classe social”, ela trava uma verdadeira guerra contra a futura nora para manter a imagem da família.



“A peça coloca uma lente de aumento sobre sentimentos e sensações de cada um dos personagens. Destaco no texto o exagero sobre os pensamentos, desejos e motivações”, explica o autor da peça, Eduardo Bakr. A direção é assinada por Tadeu Aguiar, conhecido por levar grandes musicais aos palcos.

Serviço:

Espetáculo “Quando Eu For Mãe Quero Amar desse Jeito”

Nos dias 1 e 2 de setembro, às 20h,e no dia 3, às 18h

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos:

Plateia - entre R$ 122 e R$ 244

Camarote - entre R$ 82 e R$ 164

Vendas pelo Sympla e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista



