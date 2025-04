Vera Fischer viraliza ao falar sobre morte do ex-marido; saiba quem foi Perry Salles

A- A+

Vera Fischer viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira, com um trecho de sua entrevista no programa Sem Censura, com Cissa Guimarães. No episódio, que foi ao ar nesta segunda, a atriz contou sobre um momento sensível vivido antes da morte do ex-marido Perry Salles, em 2009.

No bate-papo, ela conta que o acompanhamento psicológico foi essencial em seu processo de luto. “Eu não conseguia chorar, porque tinha que estar ‘feliz’", contou a atriz. Ela contou que, a partir da perda, notou que precisava buscar a ajuda de uma psicoterapeuta e psiquiatra. “Ela me salvou. Eu pude chorar, pude sentir, pude ser feliz, triste. Ela me organizou”, disse também.





O ator e diretor Perry Salles morreu no dia 19 de junho de 2009, no Rio de Janeiro, aos 70 anos. Salles estava sob os cuidados de Fischer e de uma equipe médica na casa da atriz, lutando contra um câncer no pulmão. Rafaella Fischer é filha dos dois atores, que foram casados por cerca de 16 anos.

Quem foi Perry Salles?

Salles trabalhou no cinema em produções como Cinderela Baiana (1998), que trouxe a história de Carlinha, personagem interpretada pela dançarina Carla Perez. O Efeito Ilha (1994), de Tom Amareto, também contou com a participação do ator. Na tevê, Salles ainda trabalhou em novelas como Mandala (1987) e Os Gigantes (1979).

Amado pelas quatro ex-mulheres, entre elas Vera Fischer e a atriz Miriam Mehler, teve cinco filhos, Renata, Romeu, Rômulo e Rafaela, fruto de seu relacionamento com Vera. Rodrigo, da relação com Míriam, morreu aos 20 anos em um acidente de automóvel.

"Ela ficou ao lado dele o tempo todo. Não é fácil encontrar um ser humano como a Vera. Realmente o que ela fez foi uma coisa fantástica e dificílima. Passou os últimos meses firme, só como uma guerreira pode fazer. A força dela é impressionante", afirmou Miriam, com quem foi casado por 4 anos. foi dona, junto com Perry, de um teatro em São Paulo nos anos 70, o Paiol.

