Assie
FAMOSOS

Vera Fischer faz revelação sobre vida amorosa: "Só gosto de homem pobre"

Atriz de 73 anos contou ainda que foge de encontros românticos e que "se resolve sozinha"

Vera FischerVera Fischer - Foto: João Cotta/Globo

Vera Fischer, de 73 anos, fez revelações sobre sua vida amorosa. Em entrevista à Veja SP, a atriz confessou que não tem interesse em namorados com muito dinheiro. 

“Eu só gosto de homem pobre”, brincou a estrela de “Laços de Família”, ao relembrar um antigo boato de que ela havia se casado com um bilionário. A artista, que está solteira, confessou que prefere permanecer assim. 

“Eu tenho minhas manias, gosto de ficar em casa, rir com meus amigos. E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido?”, disparou Vera. 
 

Apesar da preferência pela solteirice, a artista revelou que gosta de flertar. “Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou”, disse. 

A estrela, que diz já ter sido muito “frenética”, tem levado uma vida bem mais pacata. “Gosto de ficar sozinha na minha casa, tenho dois gatos que me fazem companhia e poucos amigos, mas maravilhosos. E acho que estou muito mais tranquila e em paz”, compartilhou. 
 

