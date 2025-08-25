A- A+

FAMOSOS Vera Fischer faz revelação sobre vida amorosa: "Só gosto de homem pobre" Atriz de 73 anos contou ainda que foge de encontros românticos e que "se resolve sozinha"

Vera Fischer, de 73 anos, fez revelações sobre sua vida amorosa. Em entrevista à Veja SP, a atriz confessou que não tem interesse em namorados com muito dinheiro.

“Eu só gosto de homem pobre”, brincou a estrela de “Laços de Família”, ao relembrar um antigo boato de que ela havia se casado com um bilionário. A artista, que está solteira, confessou que prefere permanecer assim.

“Eu tenho minhas manias, gosto de ficar em casa, rir com meus amigos. E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido?”, disparou Vera.



Apesar da preferência pela solteirice, a artista revelou que gosta de flertar. “Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou”, disse.

A estrela, que diz já ter sido muito “frenética”, tem levado uma vida bem mais pacata. “Gosto de ficar sozinha na minha casa, tenho dois gatos que me fazem companhia e poucos amigos, mas maravilhosos. E acho que estou muito mais tranquila e em paz”, compartilhou.



