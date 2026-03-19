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FAMOSOS Vera Fischer indica 8 filmes brasileiros imperdíveis para gringos A atriz esteve presente no Golden Globes Tribute e indicou oito filmes brasileiros para quem não conhece a produção nacional

Pela primeira vez em mais de 80 anos de história, o Globo de Ouro realizou um evento oficial fora dos Estados Unidos. Nessa quarta-feira, 18, o Golden Globes Tribute Gala reuniu artistas e profissionais da indústria no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

A cerimônia homenageou quatro nomes do audiovisual brasileiro: Fernanda Montenegro, Valentina Herszage, Antonio Pitanga e Adolpho Veloso. A apresentação ficou por conta de Lázaro Ramos e Bruna Marquezine, diante de um público de cerca de 350 convidados.

Entre os presentes, a atriz Vera Fischer conversou com o Estadão e indicou oito filmes brasileiros para quem não conhece a produção nacional. A lista reúne obras de diferentes períodos e estilos.

Confira os filmes indicados por Vera Fischer:

Carandiru (2003)

Dirigido por Hector Babenco, acompanha o cotidiano dos confinados na Casa de Detenção de São Paulo e os acontecimentos que antecedem o massacre de 1992.

Onde assistir: Globoplay

Bicho de Sete Cabeças (2001)

A trama segue um jovem internado à força em um hospital psiquiátrico após um conflito familiar, expondo abusos institucionais.

Onde assistir: Netflix

Vidas Secas (1963)

Baseado na obra de Graciliano Ramos, retrata a trajetória de uma família de retirantes no sertão nordestino.

Onde assistir: Netflix

Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)

Clássico do Cinema Novo dirigido por Glauber Rocha, acompanha um casal em fuga pelo sertão, em meio a conflitos sociais e religiosos.

Sem disponibilidade no streaming

Aquarius (2016)

Estrelado por Sonia Braga, mostra a resistência de uma mulher diante da pressão de uma construtora para vender seu apartamento no Recife.

Onde assistir: Netflix

O Som ao Redor (2012)

A narrativa acompanha moradores de uma rua de classe média no Recife e as tensões geradas pela presença de uma empresa de segurança privada.

Onde assistir: Globoplay

A Vida Invisível (2019)

Dirigido por Karim Aïnouz, acompanha duas irmãs separadas pela família e pelas circunstâncias no Rio de Janeiro dos anos 1950.

Onde assistir: HBO Max

Manas (2024)

O longa aborda questões sociais contemporâneas a partir da trajetória de personagens femininas, retratando temas como exploração sexual e violência na Ilha do Marajó, no Pará.

Onde assistir: Globoplay

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