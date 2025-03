A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Tem forró e arrocha em Olinda e Vera Holtz em peça no Recife Estreias no cinema e exposições também integram agenda do fim de semana; confira

Na vibe shows, em Recife e Olinda tem de forró a arrocha, passando ainda pela MPB. Mas se o lance for curtir um teatro, que tal Vera Holtz em "Ficções" no Teatro do Parque?



O derradeiro fim de semana de março chega e com a diversidade de sempre, para agradar a quem é de balada, mas também aos que curtem as estreias no cinema, a arte que pulsa ao vivo nos palcos dos teatros e também para os que não abrem mão de contemplar exposições.



Por falar nelas, nas exposições, tem as irretocáveis fotografias de Sebastião Salgado na Caixa Cultural Recife, e na Torre Malakoff tem mostras, inclusive, para os amantes do rock pernambucano - ambas gratuitas e no Bairro do Recife.

Bora?

SHOWS E EVENTOS

"Capiba Caymmi - Isadora Melo e Zé Manoel"

Quando: Sexta (28) e Sábado (29), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Ingressos esgotados

Informações: @caixaculturalrecife



Show de Dunas do Barato

"Ariano Torto Ano II"

Quando: Sexta (28), a partir das 20h

Onde: Terra Polocultural -

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: @terra_polocultural



"Palavra em Cantoria", com Xangai, Jesier Quirino e Maciel Melo

Quando: Sexta (28), às 20h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000



Projeto "Hora do Frevo"

Com Duo Acalanto

Quando: Sexta (28), ao meio-dia

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @pacodofrevo



Tribute Night

Red Hot Chilli Peppers, com Zero Bronca & U2 com SOuS Rock

Quando: Sexta (28), a partir das 21h

Onde: Downtown ZN - Rua Conselheiro Portela, 560, Aflitos

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 9 8954-2855 (WhatsApp)

Club 5555 Daft Night

Quando: Sábado (29), a partir das 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 25 via Sympla

Informações: @estelita.recife



Piquenique com as Princesas

Quando: Sábado (29), a partir das 14h

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 2122-2211

Gravação do 2º DVD "À Vontade"

Com Raí Saia Rodada, Luan Estilizado, Zezo e Pablo

Quando: Sábado (29), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 60 na bilheteria e no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

Antonio Zambujo & Yamandu Costa

Quando: Domingo (30), às 19h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000

Eliel Barbosa - 35 anos de carreira

Quando: Domingo (30), às 13h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 40

Informações: (81) 3223-2390

TEATRO

"Coppelia - Balett em Três Atos"

Quando: Sexta-feira (28), às 16h30 e às 19h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323

"Ficções", com Vera Holtz

Quando: Sexta (28) e Sábado (29), às 20h e Domingo (30), às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833



"Romeu e Julieta - Cordel de Ariano Suassuna", com Aramis Trindade

Quando: Sábado (29), às 19h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323



"Dom Casmurro"

Quando: Sábado (29), às 17h

Onde: Teatro Hermilo Borba - Cais do Apolo, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: (81) 3355-3321



"Rei da 5ª Série", com Victor Sarro

Quando: Sábado (29), às 20h

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, 551, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 45 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961



"Cinderela e o Sapatinho de Cristal"

Quando: Sábado (29) e Domingo, às 16h30

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio, Recife

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 3355-3323



Musical "O Rei Leão"

Quando: Domingo (30), às 15h e às 18h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. Repíublica do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 60 na bilheteria, no APP do mall e no site www.teatroriomarrecife.com.br

Informações: @riomar_recife

EXPOSIÇÕES

"Junta Povo"

Quando: até 30 de março

Onde: Museu da Cidade do Recife - Praça das Cinco Pontas, s/n, São José, Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-9830



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábado e domingos, das 10h às 16h



"Nas Restingas, Onde Sonha o Coração", de Rayana Rayo

Quando: até 5 de maio

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // www.galeriamarcozero.com // (81) 9 8262-3393



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h



"Ilha Mistério", "Mukha Douthi" e "Rock Pernambucano em 50 Capas"

Quando: até 1º de junho

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @torremalakoff // @culturape

Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h; domingos, das 14h às 18h



Exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado

Quando: até 29 de junho

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1906



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h



CINEMA



"Novocaine: À Prova De Dor"

SINOPSE: Nathan Caine possui uma condição rara que o impede de sentir dor. Ele se apaixona por uma colega de trabalho, mas, no dia seguinte ao primeiro encontro, ela acaba sequestrada por bandidos.

Direção: Dan Berk e Robert Olsen

"Oeste Outra Vez"

SINOPSE: Babu Santana e Angelo Antônio são protagonistas dessa narrativa de um faroeste brasileiro ambientado em um lugar isolado no sertão de Goiás, no Brasil, onde homens rudes, incapazes de lidar com suas próprias fragilidades, são constantemente abandonados pelas mulheres que amam. Direção: Erico Rassi

"Câncer com Ascendente em Virgem"

SINOPSE: Estrelado por Suzana Pires e Marieta Severo, filme é baseado em uma história real que acompanha a professora de matemática, mãe de adolescente, divorciada e baladeira Clara. Ela gosta de ter as rédeas de sua vida nas mãos, até se deparar com um diagnóstico de câncer de mama que abala o controle que ela pensa ter sobre seus caminhos. Direção: Rosane Svartman

