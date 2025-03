A- A+

TEATRO Vera Holtz retorna ao Recife com "Ficções", em três sessões no Teatro do Parque Atriz apresenta espetáculo nos próximos dias 28, 29 e 30 de março; ingressos a partir de R$ 80

A atriz Vera Holtz retorna aos palcos do Recife, e mais uma vez é no Teatro do Parque que ela apresenta "Ficções" - espetáculo marcado para os próximos dias 28, 29 e 30 de março, com ingressos disponíveis a partir de R$ 40 no Sympla.



Com sessões em pelo menos 40 cidades do País e assistida por mais de 130 mil espectadores, a peça - idealizada pelo produtor Felipe Heráclito e escrita e dirigida por Rodrigo Portella - "Ficções" tem como ponto de partida o livro "Sapiens", que traz uma breve história da humanidade.





Na narrativa, bem-humorada aliás, o público é conduzido a uma viagem sobre a trajetória do Homo Sapiens. Vera Holtz, aliás, se desdobra em diversos personagens, além de cantar, improvisar e interagir com a plateia e com o multi-instrumentista italiano Federico Puppi - autor e performer da trilha sonora original, com quem divide o palco.





"Gosto muito do recorte que o Rodrigo fez, de criar e descriar, de trabalhar com o imaginário da plateia", conta Vera.

Sobre o livro

Publicado em 2014, o livro "Sapiens", escrito pelo professor e filósofo Yuval Noah Harari, fala sobre o diferencial do homem em relação a outras espécies, e também sobre sua capacidade de inventar, imaginar coisas coletivamente e de criar ficções, entre outros vieses.



Instigado pelas questões trazidas no livro e com analogia junto às artes cênicas, Rodrigo Portella explora em cena um jogo teatral em que o espectador é lembrado sobre a ficção que está no palco.

"Um dos principais objetivos é explorar o sentido de ficção em diversas direções, conectando realidades criadas pela humanidade com o próprio acontecimento teatral", ressalta Portella.



SERVIÇO

Vera Holtz no espetáculo "Ficções"

Quando: de 28 a 30 de março, às 20h (sexta e sábado) e às 18h (domingo)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

