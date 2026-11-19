"Verão da Lata": filme baseado em caso real inusitado chega aos cinemas brasileiros
Em entrevista à Folha de Pernambuco, Babu Santana brinca com a trama verídica: "entendi o que perdi agora"
Em 1987, 22 toneladas de maconha emergiram pelo litoral brasileiro e o que soa como uma história inusitada retirada de uma canção da banda Blitz, é na verdade um caso real. Esse acontecimento inspirou o enredo de “Verão da Lata”, a nova comédia brasileira estrelada por Babu Santana e Samantha Schmütz.
Inusitada
Com sessões antecipadas chegando aos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira (19), o novo filme de Santiago Dellape recorre ao caso bizarro que chocou o Brasil, conhecido como “Verão da Lata”. Para o diretor, a trama não ter sido adaptada para a telona foi um acaso feliz e um momento de “epifania”: "Cara, como é que eu não estou fazendo esse filme? Por que ninguém fez esse filme ainda?", revelou Dellape, em entrevista à Folha de Pernambuco.
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Na trama, milhares de latas cheias de maconhas surgem nas margens das praias brasileiras, com destaque para as aparições no litoral do Rio de Janeiro em 1987. A operação da Polícia Federal colocou dois policiais desacreditados à frente do caso: Brasa, interpretado por Babu Santana (“Tim Maia”, 2014) e Sandra, vivida por Samantha Schmütz (“Minha Mãe É uma Peça”, 2013).
Primeiro contato
O cineasta Santiago Dellape se considera “um cara sortudo” porque qualquer pessoa poderia ter tido a ideia de realizar o filme. Segundo ele, foram anos esperando dar seguimento à ideia e alguns até quiseram adaptar o caso antes dele, "mas não tiveram os recursos porque é um filme muito difícil de fazer e muito caro”, ressalta.
Em 1987, o ator Babu Santana era um jovem de sete anos, mas lembra que “o primeiro contato com o caso era o alvoroço dos maconheiros na época tentando esconder da gente que era criança o que estava acontecendo de verdade”. Ele só entendeu “essa salada de frutas” depois, conforme ele revelou durante o bate-papo. “Na verdade, só fui entender o que eu perdi agora”, brinca.
Divertido
Um dos destaques de “Verão da Lata” é o roteiro assinado por Santiago Dellape, Renato Fagundes e Davi Mattos. Dois motivos merecem atenção nesse ponto.
O texto consegue despertar a curiosidade do público e apresentar os principais elementos da história em um bom ritmo, resultado da pesquisa feita pelo diretor e pela produção do longa-metragem. No decorrer desses 39 anos, obras inspiradas no fenômeno do “Verão da Lata” foram realizadas, como livros e documentário - fora o material produzido por jornais e emissoras de televisão.
Outro aspecto importante para o sucesso de “Verão da Lata” é a execução dos diálogos cômicos sem recorrer muito a exageros, mas também acertar quando é preciso extrapolar esse aspecto. As interações entre Brasa, Sandra e o personagem de Rafael Saraiva, o gringo, são um exemplo perfeito desse equilibrio do texto humorístico.
“É um desafio muito gostoso fazer cinema e fazer humor. E o humor proposto pelo roteiro (do filme), não é caricato. Por exemplo, o Brasa tem uma energia dramática porque ele vem de uma frustração até que vem essas 'abençoadas' latas e trazem essa chance dele virar esse grande herói”, expressa Babu.
Também integram o elenco de “Verão da Lata” os atores Humberto Martins, Alane Dias, Leandro Firmino, Igor Jansen, Paulinho Serra e Serjão Loroza, com participação especial da humorista e jornalista pernambucana Ademara, natural de Igarassu.