Cultura Verão no Paço do Frevo tem Arrastão com Ceroula e programação infantil de férias Arrastão do Frevo acontece neste domingo (8) e Férias no Paço seguem até 31 de janeiro

O verão esquentou com programação para todas as idades no Paço do Frevo neste início de 2023. Neste domingo (8), acontece o primeiro Arrastão do Frevo do ano, com a tradicional Troça Carnavalesca Ceroula de Olinda, puxada pela Orquestra do Maestro Oséas. Dona de um dos hinos mais executados do Carnaval de Pernambuco – que diz "Eu vou esse ano pra Lua…" –, a agremiação vai se concentrar às 15h30 no Marco Zero e sair em cortejo pelas ruas do Bairro do Recife, às 16h, em direção ao Paço. O Arrastão do Frevo é gratuito, acontece no primeiro domingo de cada mês e é um dos mais icônicos e queridos projetos do museu.

Programação infantil

Janeiro também é mês de programação infantil com as Férias no Paço, em cartaz até o dia 31. Comandado pela equipe do Educativo da casa, o projeto traz atividades que dialogam com o Frevo. São elas: "Frevo no ar", "Estandarte na palma da mão", "Pintura e desenho", "Carteando o passo", "Contando o Frevo", "Brincando de Frevo" e "Entre passos e compassos". As atividades estão incluídas no ingresso do museu, que custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), com entrada gratuita às terças-feira - e acontecem ao longo do dia, por demanda espontânea. Não é necessária inscrição prévia. Basta juntar a turminha e participar.

Além disso, nos sábados 14, 21 e 28 de janeiro, a passista e artista da dança Inaê Silva conduz a oficina de dança infantil "Brinquedo Brincadeira", que irá visitar algumas das várias manifestações culturais de Pernambuco, com Frevo, pega-tatu, capoeira, bola, maracatu, entre outras. Serão oferecidas duas turmas: a primeira destinada a crianças de 6 a 8 anos, das 10h às 11h; e a segunda, para a turminha dos 9 aos 13 anos, das 11h10 às 12h10. As vagas são limitadas e gratuitas. As inscrições podem ser feitas neste link.

Confira a lista com a descrição completa de cada atividade das Férias no Paço:

Frevo no ar – Propõe a confecção de um brinquedo composto por palito, fita de cetim e outros materiais decorativos. Após finalizado, pode ser experimentado em conjunto com os movimentos do Frevo.

Estandarte na palma da mão – Busca aproximar o público infantil de elementos que compõem e representam as agremiações carnavalescas, como seus estandartes, e promover o conhecimento sobre seu papel e importância no Frevo. São apresentados às crianças estandartes reais e, em seguida, elas são convidadas a criarem as bandeiras das suas próprias troças, refletindo temas, símbolos e cores.

Pintura e desenho – Consiste na realização de pinturas e desenhos que aludem ao universo do Frevo, utilizando materiais diversos.

Carteando o passo – Utilização de cartas com imagens referentes a passos de Frevo, dinamizando, assim, o processo de mediação e possibilitando a realização de vivências da dança do Frevo. Os visitantes são convidados a escolher uma carta e, a partir da imagem escolhida, a tentar dar movimento ao que é visto, dando espaço também para o surgimento de novas formas de fazer passos já catalogados de Frevo.

Contando Frevo – Vivência interdisciplinar onde a música é o produto final da atividade. A partir de uma tabela que elenca a sessão percussiva das orquestras de Frevo, os participantes escolhem sons para representar os instrumentos: surdo, pandeiro e caixa. Contando e cantando as casas desenhadas, o processo é gravado via mídia de Whatsapp e o resultado é uma sessão rítmica de Frevo que pode tocar em diferentes andamentos, de acordo com a mudança de velocidade da mídia.

Brincando de Frevo – Momento de interação através da dança com o público infantil. Essa interação acontecerá por meio de brincadeiras populares como Morto/Vivo, Pega-congelou, Batatinha-frita 1, 2, 3. A partir das brincadeiras, princípios de dança serão introduzidos conduzindo as crianças ao aprendizado de passos de Frevo.

Entre passos e compassos – Vivências de música e dança, conduzidas pelos professores convidados Lucas Átila, percussionista, e Riqueza Braz, dançarino e passista de Frevo. O encontro visa promover a experimentação do Frevo através das suas especificidades corporais e musicais. Esta é uma atividade em parceria entre a equipe do Educativo e Escola Paço do Frevo.

Sobre a Ceroula

A Ceroula foi fundada por cinco amigos apaixonados pela Folia de Momo, em 1962, e surgiu para concorrer com o Pijama, outra troça muito famosa na época. A ideia inicial era sair às ruas de cueca durante o Carnaval. "Existia a Turma do Pijama e a gente queria fazer um negócio parecido. Naquela época, algumas coisas eram proibidas pela censura. Não podíamos sair de cueca, daí veio a ceroula", contou Antônio Aurélio Sales, o Cabela, em entrevista à imprensa local em 2018, poucos meses antes de falecer.



A Ceroula começou pequena como uma agremiação de amigos e familiares e, com o passar do tempo, foi agregando diversos foliões que se identificavam com a troça. Em 1969, ano em que os norte-americanos Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong foram à lua, Milton Bezerra de Alencar compôs o “Hino da Troça”. A composição logo caiu no gosto do povo, o que transformou o hino da Ceroula em um dos mais executados do Carnaval pernambucano e ajudou a trazer para a troça inúmeros aficionados.



A partir de 1987, a Ceroula passou a ter uma ala feminina, saindo a cada cinco anos. Em meados dos anos 2000, as mulheres passaram a compor anualmente o cortejo.



PAÇO DO FREVO - O Paço do Frevo é reconhecido pelo IPHAN como centro de referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do Brasil, o Frevo. Patrimônio imaterial pela UNESCO e pelo IPHAN, o Frevo é um convite à celebração da vida, por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas, que no Paço do Frevo encontram seu lugar máximo de expressão, na manutenção de ações de difusão, pesquisa e formação de profissionais nas áreas da dança e da música, dos adereços e das agremiações do Frevo.

O Paço do Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, com realização da Prefeitura do Recife, por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e da Secretaria Municipal de Cultura, e gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).



SERVIÇO

Arrastão do Frevo com Ceroula

Domingo (8)

Concentração: 15h30 no Marco Zero

Desfile: 16h

Férias no Paço

Até 31 de janeiro

Diversas atividades lúdicas

Participação mediante entrada do Paço: R$ 10 inteira e R$ 5 meia (gratuito às terças)

Oficina de dança infantil "Brinquedo Brincadeira"

Com Inaê Silva

Sábados 14, 21 e 28 de janeiro

De 6 a 8 anos, das 10h às 11h; de 9 a 13 anos, das 11h10 às 12h10

Inscrições neste link

Acesso gratuito

Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Horários: Terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia) - entrada gratuita às terças-feiras

*Confira aqui a política de gratuidade do museu

