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MÚSICA Verão Parador confirma Tiee, Suel e Thiago Soares para edição de 2027 no Recife Evento acontece no dia 17 de janeiro de 2027, no Bairro do Recife, reunindo diferentes estilos do samba

A programação de verão no Recife ganha mais uma opção voltada ao público do samba. No dia 17 de janeiro de 2027, o Verão Parador será realizado na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife, reunindo Tiee, Suel e Thiago Soares na grade de atrações.

O line-up contempla diferentes estilos dentro do gênero. Tiee apresenta um repertório baseado nos principais sucessos de sua carreira e em composições que ganharam destaque nacionalmente.

Na sequência, Seul sobe ao palco trazendo todo o romantismo de seu trabalho solo, enquanto Thiago Soares, conhecido como "Príncipe do Álcool", completa a programação com sua irreverência e um repertório marcado pela descontração.

Com produção da Festa Cheia, o evento contará com dois setores: Vip e Open Beer. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 120 e podem ser adquiridos pelo site da Bilheteria Digital ou presencialmente na loja Esposende do shopping RioMar Recife.

SERVIÇO

Verão Parador

Com Tiee, Suel e Thiago Soares

Quando: 17 de janeiro de 2027, às 16h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 05, Bairro do Recife, Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 120, na Bilheteria Digital e na loja Esposende do shopping RioMar Recife

Informações: @veraoparador



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