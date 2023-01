A- A+

SHOWS Verão Tamandaré começa neste sábado (7) e deve acontecer com ingressos esgotados Evento conta com shows de João Gomes, Wesley Safadão, Raphaela Santos e outros

Abrindo a temporada de eventos no Litoral Sul do Estado, o Verão Tamandaré tem início neste sábado (7) e todos os gazebos do evento já foram vendidos, restam apenas ingressos individuais (área vip e frontstage). O evento vai acontecer em uma mega estrutura montada na PE 009, ao lado do Loteamento Nova Tamandaré.

No show, sobem ao palco, a partir das 17h, os cantores Wesley Safadão, João Gomes, Raphaela Santos, Vitor Fernandes e Murilo Huff. Já no dia 14 de janeiro, será a vez de Gusttavo Lima, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Priscila Senna e a dupla Bruno e Denner agitarem a festa.

Os ingressos custam a partir de R$ 70 e estão à venda nas Lojas Esposende (shoppings RioMar, Recife e Tacaruna), no supermercado Verde Mares (Tamandaré), nas lojas Mioche Caruaru (shoppings Caruaru e Difusora) e online através do site Bilheteria Digital .

Veja também

Eventos Arena North Way estreia neste domingo (8) com apresentações de Priscila Senna, Leo Santana e Raphael