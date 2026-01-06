Verão Tamandaré: Priscila Senna e Safadão são algumas das atrações da festa deste sábado (10)
Festa acontece na Arena Tamandaré, Litoral Sul do estado; ingressos a partir de R$ 160
O Verão Tamandaré, no Litoral Sul pernambucano, segue fervendo. E neste sábado (10), o encerramento de mais uma temporada do evento passa por ritmos variados, de Safadão a Priscila Senna no palco da festa - com início às 17h.
Pela Arena Tamandaré passam, além da Musa do brega pernambucano e de Wesley Safadão, Pablo, Natanzinho Lima e Rey Vaqueiro.
Os ingressos podem ser adquiridos no site Evenyx com valores a partir de R$ 160.
SERVIÇO
Verão Tamandaré
Com Wesley Safadão, Pablo, Priscila Senna, Natanzinho Lima e Rey Vaqueiro
Quando: Sábado (10), a partir das 17h
Onde: Arena Tamandaré (Praia de Tamandaré) - Litoral Sul de Pernambuco
Ingressos a partir de R$ 160 no site Evenyx
Informações: @veraotamandare