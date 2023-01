Verão Tamandaré reúne Gusttavo Lima, Nattan, Mari Fernandez e muito mais

A- A+

O Verão Tamandaré, que aconteceu com ingressos esgotados nesse último fim de semana, volta a agitar o Litoral Sul neste sábado (14). O nome mais aguardado é o embaixador Gusttavo Lima. Além do artista, sobem ao palco Nattan, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez, Priscila Senna e Bruno & Denner. Os artistas são os mais escutados do momento nas plataformas digitais. Todos os gazebos do evento já foram vendidos, restam apenas ingressos individuais (área vip e frontstage). O evento vai acontecer em uma mega estrutura montada na PE 009, ao lado do Loteamento Nova Tamandaré.

Gusttavo Lima, conhecido em todo o Brasil com o "Embaixador", volta a Pernambuco com show recheado de hits. Ele adianta que o público vai cantar com ele do começo ao fim. O repertório vai reunir sucessos como ‘Balada’, de 2011, a hits dos mais de dez anos e um momento especial com modão, músicas de outros sertanejos que são verdadeiros hinos do gênero musical. A festa vai contar também com show completo da dupla Bruno & Benner, de Goiânia, que vem tem se apresentado em todos os eventos de Gusttavo Lima.

Outros nomes bastante aguardados são os cantores Zé Vaqueiro, Priscila Senna, Nattan e Mari Fernandez, que completam o line-up do evento. Os artistas são donos das músicas mais escutadas do momento. É de Nattan a música "Tem Cabaré essa Noite", de Mari Fernandez os hits "Parada Louca" e "Comunicação Falhou", de Zé Vaqueiro os sucessos "Volta comigo, bebe", "Meu mel" e "Letícia" e Priscila Senna, que dispensa apresentação. A artista promete um show recheado de sucessos, incluindo as canções do seu novo trabalho, "Priscila em Cena".

Os ingressos custam a partir de R$ 70 e estão à venda nas Lojas Esposende (shoppings RioMar, Recife e Tacaruna), no supermercado Verde Mares (Tamandaré), nas lojas Mioche Caruaru (shoppings Caruaru e Difusora) e online através do site Bilheteria Digital.

