A- A+

Cultura+ Verão Tamandaré reuniu Safadão, João Gomes, Victor Fernandes, Murilo Huff e Raphaela Santos Com ingressos esgotados, evento abriu a temporada de eventos no litoral sul e reuniu grandes atrações e público

Abrindo a temporada de eventos no Litoral Sul do Estado, o Verão Tamandaré foi o agito do fim de semana, com shows de Safadão, João Gomes, Victor Fernandes, Murilo Huff e Raphaela Santos. A arena onde está sendo realizado o evento ficou lotada, mega estrutura montada na PE-009, ao lado do Loteamento Nova Tamandaré.

O evento vai receber no próximo sábado Gusttavo Lima, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro, Priscila Senna e a dupla Bruno e Denner.

A festa teve início com Raphaela Santos, uma das maiores artistas do momento. Ela agitou o público que chegou cedo com seus grandes sucessos que somam mais de 200 milhões de plays no YouTube: “Seu Mentiroso”, “Atende Aí”, “Eu só queria desabafar”, entre outros.

A segunda atração a subir ao palco foi o cantor Victor Fernandes, que animou o público com os sucessos “Acaso”, “Vou Falar que não quero” e “Aí Cê Liga”. Na sequência foi a vez de Murilo Huff se apresentar. O repertório reuniu sucessos consolidados como o hit “perfeito pra ficar sozinho” (que acumula mais de 50 milhões de plays no Spotify), a música de trabalho “Respeita seu ex” - que foi gravada com Mari Fernandez - e músicas do novo dvd “Ao Vivão 3”, onde relembra sucessos da música em versões sertanejas.

O evento encerrou com shows de João Gomes e Wesley Safadão. O pernambucano mesclou hits que marcaram sua carreira com as canções do novo DVD, que foi gravado no Marco Zero, no Recife. Wesley também trouxe um show com vários hits.Entre eles, “Tu Tava na Revoada, “Passatempo”, “Tchuco Nela”, “Camarote”, “Ressaca da Saudade”, “Solteiro de Novo”, “Tchau pra quem namora”, “Ar-condicionado no 15”, “Maria Santinha”, “Ele É Ele, Eu Sou Eu”, entre outros. O sucesso “Pega o Guanabara”, lançado há dois meses e que acumula mais de 27 milhões de plays, também não ficou de fora.

Quem também esteve no evento foi a cantora Vitória Freitas, do Hit ‘Galopadona’. “Estou ansiosa para o carnaval, que deve ser muito bom. Temos música nova para todo mundo curtir”, disse.

Veja também

Agito MC Loma e as gêmeas roubam a cena no Maraca Summer com Léo Santana e Pedro Sampaio