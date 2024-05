A- A+

música Verdes & Valterianos lança seu novo EP, "Social Climber", nas plataformas digitais Banda da Zona Oeste do Recife reforça suas influências de rock psicodélico e progressivo no novo trabalho

Cria genuína da Zona Oeste do Recife, a banda Verdes & Valterianos lançou, nesta quarta (15), nas plataformas de streaming, o seu segundo EP, “Social Climber”. O novo trabalho é uma “crônica sobre a arte de ser artista”, as histórias vividas pelos Verdes em sua trajetória e convivência com a cena musical independente local.

O EP “Social Climber” traz cinco faixas onde a banda se aprofunda ainda mais em suas referências, que passam pela psicodelia, rock progressivo, Vanguarda Paulista e pela MPB setentista. Elementos esses somados a letras com pitadas sarcásticas, irreverentes e arranjos com uma abordagem retrô, porém, cheia de originalidade.

"'Social Climber' é mais do que apenas um conjunto de músicas; é uma remontagem de histórias vividas pela própria banda em sua jornada na cena musical recifense e sua convivência com diversos artistas. Esta jornada pode ser notada na identidade sonora adquirida pela banda que apresenta um trabalho maduro, conciso e cheio de personalidade”, diz Nivea Maria, vocalista e tecladista dos Verdes e Valterianos.

Destaque para a faixa que abre o EP, “Mil Pedaços Egocêntricos”, velha conhecida de quem frequenta os shows da banda e que, de cara, já dá o tom da sonoridade que permeia o disco e condensa bem o que são os Verdes & Valterianos, sonora e poeticamente.

“Família Margarina” é outra faixa já conhecida, por ter sido lançada como single, em 2022, e, sem dúvida, dá aquela alfinetada na “família tradicional brasileira”.

A faixa-título encerra o EP, inicialmente soando como algo diferente do que a banda já havia explorado, mas repleta de uma intrincada miscelânea de andamentos que nos lembram as influências progressivas que os Verdes carregam no DNA.

Veja também

Celebridades Paola Oliveira e Diogo Nogueira reage a fã "marmita de casal"; assista