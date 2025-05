Veredicto sobre acusações de agressão sexual contra Depardieu será anunciado na terça-feira

A- A+

O tribunal de Paris que julga o astro do cinema francês Gérard Depardieu por acusações de agressão sexual a duas mulheres durante uma gravação de 2021 deve anunciar seu veredicto na terça-feira (13), após um julgamento amplamente divulgado que abalou o mundo do cinema francês com ecos do movimento #MeToo.

Depardieu, de 76 anos, é a figura de maior destaque da indústria na França a enfrentar acusações de agressão sexual.

Os incidentes relatados remontam às gravações do filme "Les Volets Verts", de Jean Becker, em 2021. Em 2024, uma mulher que trabalhou na produção apresentou uma queixa alegando agressão sexual, assédio sexual e insultos sexistas.

É provável que apenas uma das partes civis, uma das mulheres que acusaram o ator, uma cenógrafa identificada apenas como Amelie, estará presente na audiência do veredicto, que será anunciado às 10h00, horário de Paris (5h00, horário de Brasília).

Depardieu atualmente grava um filme em Portugal, dirigido por sua amiga Fanny Ardant, uma atriz conhecida de sua geração que depôs a seu favor durante o julgamento.

Depois que uma investigação foi aberta, outra mulher, uma assistente de direção, o acusou de abuso sexual durante a mesma filmagem.

Em março, a Promotoria francesa solicitou uma condenação 18 meses com suspensão da pena para o ator.

Depardieu foi acusado de comportamentos inadequados por cerca de vinte mulheres, mas este é o primeiro caso a chegar aos tribunais.

O ator sempre afirmou sua inocência e afirma que, embora seja uma pessoa "vulgar, rude e desbocada", não cometeu nenhuma agressão sexual durante as filmagens de "Les Volets Verts".

A Promotoria também solicitou uma multa de 20.000 euros (124.120 reais) e indenização para as demandantes, que Depardieu fosse submetido a tratamento psicológico e que o ator fosse registrado como autor de crimes sexuais.

