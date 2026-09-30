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CINEMA "Verity" chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (30); saiba mais sobre trama O filme com Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett é segundo título da escritora Colleen Hoover a ser adaptado às telonas

Imagine o peso de escrever o último romance de uma série de livros aclamada. Agora, considere confiar em uma substituta para concretizar essa tarefa. Esse é o fio condutor de "Verity", segundo livro adaptado às telonas de Colleen Hoover que, entre cenas quentes, suspense e segredos, chega aos cinemas brasileiros nesta quarta-feira (30).

Na trama, Verity (Anne Hathaway) sofreu um acidente que a deixou em uma cadeira de rodas incapaz de se mover, logo, de escrever. O marido da escritora, Jeremy (Josh Hartnett) busca então uma substituta. O acontecimento colide com o mundo de Lowen (Dakota Johnson), que, passando por uma fase trágica na sua carreira, aceita a proposta de finalizar a saga sem hesitar.

Lowen encara dar continuidade à obra inacabada que, para piorar a situação, se tratava de uma autobiografia. Além do desafio de ter que “imitar” a escritora “original”, Lowen ainda tem que lidar com os segredos malucos da família e, claro, que tudo isso começa quando ela encontra um manuscrito escondido. A suspeita da personagem é que, na verdade, além de escritora, Verity é possivelmente autora de um crime hediondo.

Medo sexy

Na première que ocorreu no Reino Unido, a atriz Dakota Johnson disse que o filme "é tão empolgante, é tão sexy... Você fica constantemente tentando descobrir qual é a verdade, quem são as pessoas boas e quem são as más. É muito parecido com a vida", conta.

“‘Verity’ é, em muitos aspectos, um thriller erótico à moda antiga, repleto de sexo, intriga e reviravoltas”, conta a revista Variety.

Do papel para as telas

Surfando nas redes sociais, Colleen Hoover é uma das autoras mais indicadas para leituras que "pegam” e tem um público consolidado. São mais de 35 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo.



"É assim que acaba" (2024), estrelado por Blake Lively e Justin Baldoni, também ganhou adaptação para o cinema hollywoodiano e arrecadou mais de 350 milhões de dólares globalmente.



Para a adaptação ocorrer da melhor maneira, Showalter e Hoover mantiveram contato direto durante todas as etapas da filmagem, da pré a pós-produção. A escritora, inclusive, faz uma breve aparição no filme.



Mais carícias

Adaptar não é sinônimo de reproduzir, para falar a verdade, uma boa adaptação tende a surpreender e escrever certo por linhas tortas. O trabalho feito no romance erótico, de acordo com o diretor em entrevista à Variety, foi expandir os sentimentos vividos pelos leitores mais do que seguir a fio a obra.

Poster do filme "Verity" | Foto: Divulgação

Dito isso, as linhas de Hoover ganham uma forma, diga-se de passagem, mais intensa. Já no trailer é possível identificar uma mudança. Lowen, vivida por Dakota Johnson, enquanto mentaliza um momento de carícias e amassos com Jeremy (Josh Hartnett) é interrompida por imagens intensas de um beijo com Verity (Anne Hathaway).



O diretor e o elenco foram responsáveis por esse encaminhamento quando buscavam um acontecimento “sexy” para a trama. “Isso evoluiu para Anne e Dakota dizendo: 'E se, enquanto ela estiver se pegando com ele, a coisa toda se transformar na [Anne]?' E eu respondi: "Se vocês quiserem fazer isso, tudo bem'", revive Showalter.

Sobre o diretor

Michael Showalter ganhou destaque no nercado de audiovisual estadunidense como integrante do grupo de comédia de esquetes “The State", série de televisão americana exibida de 1994 a 1995.



Desde então, dirigiu o drama indicado ao Oscar "Doentes de Amor" (2017), a cinebiografia vencedora do Oscar "Os Olhos de Tammy Faye" (2021) e a série dramática vencedora do Emmy, "The Dropout: A História de uma Fraude" (2022), baseada na obra de Elizabeth Holmes.



“Verity” é o segundo trabalho de adaptação de um livro. Em 2024, o diretor trabalhou com a obra de Robinne Lee em “Uma ideia de Você”, também protagonizado por Anne Hathaway.

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