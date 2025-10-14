"Vermelho Sangue" mistura terror, fantasia e romance no Cerrado com olhar feminino e frescor juvenil

A- A+

"Vermelho Sangue” chega como uma das apostas mais inusitadas do Globoplay. A série combina fantasia, terror e romance em uma trama ambientada na fictícia Guarambá, cidade do Cerrado Mineiro.



Criada por Rosane Svartman e Claudia Sardinha, a produção busca traduzir um imaginário fantástico tipicamente brasileiro.



São dez episódios na primeira temporada, que constroem uma atmosfera envolvente e visualmente cuidadosa, ancorada em mitos locais e no simbolismo do lobo-guará, animal que estampa as notas de R$ 200.

O ponto de partida de “Vermelho Sangue” é o encontro entre Luna e Flora, interpretadas por Leticia Vieira e Alanis Guillen.



As jovens compartilham a sensação de não pertencer aos próprios mundos: Flora é chamada de Lobimoça pelos colegas, mas quem carrega mesmo o fardo da transformação é Luna, uma verdadeira loba-guará, herdeira de um segredo familiar que mistura ciência e maldição.



Logo surge o romance entre as duas, uma relação sensível, delicada e que ganha força justamente por abordar o amor como espaço de cura e descoberta. Há, ainda, vampiros bicentenários vividos por Pedro Alves e pela portuguesa Laura Dutra, que ampliam não só o tom de suspense, mas também o romantismo.



A direção aproveita bem as paisagens da Serra da Canastra, no Sul de Minas, criando um visual que combina realismo interiorano e lirismo sombrio. A ambientação é um dos grandes trunfos de “Vermelho Sangue”, assim como os efeitos especiais, que impressionam pela integração orgânica com a natureza.



O elenco entrega atuações consistentes: Alanis Guillen mantém o magnetismo que mostrou no remake de “Pantanal”, como a lendária Juma; Pedro Alves, também visto atualmente em “Dona de Mim” como o doador Caco, reafirma seu carisma; e Leticia Vieira demonstra versatilidade ao explorar nuances bem diferentes da arrependida Gilda de “Vale Tudo”.



Outro mérito está na perspectiva feminina da narrativa. Em vez de reproduzir o arquétipo clássico do lobisomem masculino, “Vermelho Sangue” coloca a lobimoça-guará no centro da história. Há cenas sensuais, mas tratadas com sutileza, respeitando a autoclassificação indicativa de 14 anos.



A trama equilibra o tom juvenil com reflexões sobre identidade, pertencimento e transformação, o que faz dela uma espécie de “Malhação” fantasiosa, como se aquele universo teen da Globo tivesse amadurecido e abraçado o sobrenatural.



Com ritmo envolvente e assinatura de Rosane Svartman, que tem dado mostras de dominar a linguagem e os dilemas da juventude contemporânea, “Vermelho Sangue” acerta ao conjugar emoção e mitologia brasileira.



O resultado é uma produção que, mesmo com toques da saga “Crepúsculo”, fala mais sobre raízes do que sobre importações.

“Vermelho Sangue” – Disponível no Globoplay.

Veja também