A- A+

CINEMA INCLUSIVO VerOuvindo Circula exibe filmes acessíveis em instituições no Recife a partir de segunda (19) Programação conta com o telefilme "Eu quero ir" e o documentário indígena "Wadja"

Voltado para a inclusão através do audiovisual, o VerOuvindo Circula irá levar, na próxima semana, sessões de cinema acessível para escolas públicas, bibliotecas e instituições voltadas para pessoas com deficiência no Recife.

O evento acontece a partir de segunda (19) e segue até o sábado (24). Uma novidade nesta edição é que o tradicional cinema São Luiz também entra no circuito de exibição.

A iniciativa busca descentralizar o acesso ao audiovisual com recursos de acessibilidade comunicacional, como audiodescrição, Libras e legendas descritivas, permitindo que públicos diversos, principalmente pessoas com deficiência, possam vivenciar o cinema de forma plena e inclusiva.

A curadoria do VerOuvindo Circula buscou estimular reflexões sobre temas de grande relevância na contemporaneidade: visibilidade para a cultura indígena, empoderamento feminino, tradição da cultura popular, inclusão, acessibilidade e profissionalização nas áreas da Libras e da audiodescrição.

Na programação, serão exibidos dois trabalhos:

O telefilme “Eu quero ir”, de Pablo Polo

Produção pernambucana que mistura drama e comédia para contar a história de Iara, uma menina de 12 anos, talentosa e apaixonada por futebol, que enfrenta as imposições do pai, criado sob valores machistas, e deseja que a filha se envolva apenas nos bastidores do bloco carnavalesco da família.

Com leveza, humor e emoção, o filme percorre as ladeiras de Olinda, celebrando o frevo, os sonhos e a luta pela emancipação feminina.

O documentário “Wadja”, de Narriman Kauane

Retrata a trajetória de Marilena Araújo, mulher indígena, educadora e ativista da cultura Fulni-ô. A obra destaca a atuação dela na fundação da Escola Bilíngue Antônio José Moreira, e sua dedicação à preservação da língua materna do povo Fulni-ô, o yaathe.

Esse filme será exibido no Cinema São Luiz, com a presença dos realizadores e de membros da comunidade indígena de Águas Belas – PE, promovendo, assim, um encontro inclusivo com essas novas vozes da nossa criação audiovisual.

Para Liliana Tavares, idealizadora e produtora do VerOuvindo, a iniciativa é uma forma de democratizar e fortalecer o acesso à cultura, garantindo aos espectadores o direito de acessar as histórias contadas nas telas.

"O evento nasceu justamente com estes propósitos: descentralizar o audiovisual, divulgar o cinema acessível e promover experiências que sensibilizem, eduquem e inspirem. Quando, por exemplo, uma criança com deficiência visual ou auditiva pode assistir a um filme com recursos de acessibilidade, ela entende que também faz parte daquele universo. Inclusão básica, que transforma vidas e amplia horizontes", destaca.

Programação

Será um total de seis sessões disponíveis nesta edição, sendo duas delas abertas ao público: a primeira, na Biblioteca Pública Estadual, e a última, no Cinema São Luiz. Ambas serão gratuitas.

Antes de todas as sessões, as consultoras de acessibilidade Michelle Alheios, que é cega, e Mariana Hora, que é surda, falarão brevemente sobre a experiência de assistir a um filme com acessibilidades aparentes.

Após cada sessão, haverá um bate-papo entre a plateia e a equipe responsável pela acessibilidade dos filmes: além das duas consultoras, um audiodescritor, um intérprete de Libras e assistentes de produção.

Todas as conversas terão audiodescrição e Libras de forma simultânea, ao vivo. A coordenação técnica de exibição será feita pela 9 Oitavos Produções, responsável pelos equipamentos de exibição apropriados para cada local, incluindo uma telona inflável, espetáculo à parte quando montada nas escolas.

O VerOuvindo Circula 2 é realizado pela Com Acessibilidade Comunicacional, incentivado pela Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio do Governo do Estado de Pernambuco, PNAB-PE.



SERVIÇO

2° VerOuvindo Circula - de 19 a 24 de maio

Quando: 19 de maio, às 14h

Onde: Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco - R. João Lira, s/n, Santo Amaro - Recife-PE

Filme: “Eu quero ir”

Quando: 20 de maio, às 14h

Onde: CAEER - Centro de Atendimento Educacional Especializado do Recife - Rua Conselheiro Nabuco, Casa Amarela - Recife-PE

Filme: “Eu quero ir”

Quando: 21 de maio, às 14h

Onde: Escola Municipal Engenho do Meio - Rua Bom Pastor, s/n, Engenho do Meio - Recife-PE

Filme: “Eu quero ir”

Quando: 22 de maio

Onde: Colégio Waldemar de Oliveira / Escola Sylvio Rabello - Av. Mário Melo, s/n, Santo Amaro - Recife-PE

Escola Sizenando Silveira - R. do Hospício, 999-981, Boa Vista - Recife-PE

Filme: “Eu quero ir”

Quando: 23 de maio, às 14h

Onde: Compaz Ariano Suassuna - Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - Recife-PE

Filme: “Eu quero ir”

Quando: 24 de maio, às 14h

Onde: Cinema São Luiz Rua da Aurora, 175, Boa Vista - Recife-PE

Filme: “Wadja”

Veja também