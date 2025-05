A- A+

CELEBRIDADES Versace, Alexander McQueen, Michael Jackson, Taylor Swift: estilo é essencial para Lady Gaga Relação de cantora com figurino sempre esteve ligada à teatralidade, algo que ela aprofundou nos estudos na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York

Nos versos de “Fashion!”, Lady Gaga diz com todas as letras (e repetidas vezes) que está “bonita e se sentindo bem”. E não é por acaso. A cantora americana, que se apresenta amanhã em um megashow nas areias da Praia de Copacabana, desde que foi alçada ao hall do pop se cercou de peças de grandes maisons, como Versace e Alexander McQueen. Este último, um dos designers com quem mais colaborou no início da carreira — como esquecer os saltos Armadillo, usados no clipe de “Bad romance”, de 2009?

A relação com o estilista britânico, que morreu em 2010, aos 40 anos, era tão forte que deve ser uma das referências mais evidentes na apresentação na Princesinha do Mar. Durante “Paparazzi”, a popstar usa uma capa esvoaçante e muletas — adereços que remetem a um desfile de McQueen de 2003, em que uma modelo também aparecia com o mesmo artifício.

— Gaga criou uma relação com designers incrível, com McQueen, com Donatella (Versace, ex-diretora criativa da marca). Ela consegue construir essas relações e isso se perpetua, porque Gaga tem a característica de ser uma persona para as marcas levada ao extremo. Ela consegue sustentar o look mais extravagante, o look mais diferenciado, e vai fazer o evento acontecer — diz Gabriel Gil, produtor de moda que é um dos 20 profissionais selecionados para trabalhar na organização de figurino do show.





Além da homenagem a McQueen, a Mother Monster também fez referências a outros nomes importantes da cultura pop no show apresentado no festival Coachella e no México — que deve ser replicado em grande parte no Rio. Em “Shadow of a man”, usa uma jaqueta à la Michael Jackson, em uma clara analogia ao Rei do Pop tanto no figurino quanto no arranjo da música. Veste ainda um collant semelhante ao de Taylor Swift, faz alusões a Prince, Madonna e também a outro fenômeno fashion: Thierry Mugler, com o vestido-gaiola avermelhado, que remete ao figurino criado por ele para a montagem da peça “Lady Macbeth”, em 1985.

Em Copacabana, a equipe que vai auxiliar nos ajustes e trocas de roupa da loira conta com cerca de 20 figurinistas — além, é claro, dos stylists da Haus of Gaga, agência pessoal da artista responsável por seu estilo. Foi esse time, aliás, que criou o espantoso vestido de carne usado por ela em uma premiação, em 2010, e também a performance em que chegou ao Grammy dentro de um ovo, no ano seguinte.

Fora da caixa

O modo irreverente de Gaga, com roupas inimagináveis, faz com que a cantora seja caracterizada como uma artista pós-moderna, diz Thiago Soares, professor da UFPE e especialista em cultura pop:

— É fascinante como Lady Gaga simplesmente criou uma personagem. Ela não tem uma era específica como outras divas pop e cantores costumam ter. É como se tudo nela fosse fruto de um artifício e a Stefani (nome real da cantora) fosse apenas uma ferramenta que pode ser moldada de uma maneira imprevisível. Como ela é uma personagem, sente liberdade para criar o que quiser — explica o pesquisador.

Ele lembra que a relação de Gaga com o figurino sempre esteve ligada à teatralidade — algo que ela aprofundou durante os estudos na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York. É dessa formação que vem o “estranhamento” tão característico do estilo monster que exibe em clipes e shows, com garras, muitos tons de preto e uma presença que beira o fantástico.

Para a pesquisadora de História da Moda e figurinista Carolina Casarin, a cantora formulou um novo jeito de ser uma artista pop, que está antenada ainda às configurações femininas mais diversas:

— Quando falamos em diva pop, pensamos logo em cantoras que seguem numa linha de afirmação da sensualidade ou de uma mulher poderosa. Gaga não vai por esse caminho, ela aposta mais em um estranhamento. Esse estilo é um reforço de sua originalidade. Gaga pode ser uma garota loirinha e bonitinha. Ela poderia usar todos esses elementos, mas prefere se afastar disso.

