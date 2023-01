A- A+

Música Vertin encerra turnê "Pássaro só" com show no Teatro Apolo pelo Janeiro de Grandes Espetáculos Artista realiza apresentação às 20h desta quarta-feira (25); Entrada é 1kg de alimento não perecível

Vertin pousa com seu "Pássaro só” no Recife para coroar a turnê de circulação estadual. Nesta quarta-feira (25/01), o multiartista (natural de Juazeiro/BA e radicado em Arcoverde/PE) se apresenta no Teatro Apolo-Hermilo (Rua do Apolo, nº 121), localizado no Centro do Recife, às 20h, pelo Janeiro de Grandes Espetáculos 2023 (JGE). A entrada é solidária, com 1kg de alimento não perecível valendo o ingresso.

“Voltar à Capital pernambucana com a apresentação do segundo álbum da carreira, lançado em 2018, é a cereja do bolo. É ainda mais gostoso por ser no Janeiro dos Grandes Espetáculos, que há 29 anos proporciona essa experiência emocionante que conecta corpo, alma e coração”, comenta Vertin.

No palco do Teatro Apolo, Vertin é acompanhado por Lucas Crastro (baixo) e Kell Calixto (bateria), com participação especial do artista Joaquim Izidro, além do (a) intérprete de libras e audiodescrição. No último sábado (21/01), ele realizou o mesmo show no Sesc-Caruaru (Teatro Rui Limeira Rosal), Agreste pernambucano.

Vertin iniciou a turnê do “Pássaro só” em Pernambuco em maio de 2022, juntamente com a oficina de filosofia "Corpo, pensamento e música". Até então, realizou apresentações em cinco cidades do interior do estado - Garanhuns, no Agreste, Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada, todas no Sertão, respectivamente, e Caruaru.

“O ‘Passáro só’ voou alto e longe, percorrendo quatro macrorregiões do Estado de Pernambuco, com shows em seis municípios. Também trouxe músicas do 'Filhosofia', meu primeiro álbum, que completou dez anos de lançamento em 2022, além de mais algumas canções inéditas. Ainda tive a oportunidade de realizar oficinas de introdução ao conteúdo da disciplina 'Filosofia por meio da arte, das obras de artes: música, artes visuais, cinema e teatro'”, destaca.

O projeto tem a produção de Alexandre Melo e incentivo do Funcultura, da Fundarpe (Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco), da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e do Governo de Pernambuco. A circulação também conta com o apoio do SESC Garanhuns e Estação da Cultura (em Arcoverde), além da parceria da Prefeitura de Garanhuns, Fundação Terra (na cidade de Arcoverde), Prefeitura de Afogados da Ingazeira, Fundação Cultural de Serra Talhada, Prefeitura de Serra Talhada e Fundação Cabras de Lampião (em Serra Talhada).

Serviço:

Vertin - Pássaro só

Data: 25/01 (quarta-feira)

Local: Teatro Apolo-Hermilo (Rua do Apolo, nº 121)

Horário: 20h

Entrada: 1kg de alimento não perecível

