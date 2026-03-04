A- A+

MÚSICA Vertin lança "Berro do Bode" e transforma o sertão em um grande bailão filosófico Novo álbum do artista une coco, axé, rock, poesia e tecnologia para narrar uma travessia que sai do Moxotó e dialoga com o Brasil e o mundo

Do sertão do Moxotó ao mar do Recife, com passagem pelo Cristo Redentor e por Salvador, o novo álbum de Vertin se constrói como travessia sonora e simbólica.

Em “Berro do Bode”, quarto trabalho solo do cantor, compositor e ator, ele adota o animal como alter ego para cantar política, fé, identidade e deslocamento, embalado por uma diversidade rítmica que define como um grande “bailão”.

O álbum foi gravado entre Arcoverde, Recife e São Paulo, com produção de Vertin e Lucas Crasto. A mixagem e a masterização são de Janja Gomes, no Estúdio Medusa, na capital paulista. A última faixa traz a audiodescrição da capa, ampliando o acesso à obra.

Sagrado, profano, político

A figura do bode é metáfora central do disco. Associado ao Sertão, à resistência e a simbologias ambíguas - da oferenda religiosa ao “bode expiatório” -, o animal ganha voz na narrativa. “Eu sou o bode que berra no disco”, resume Vertin. “Eu posso ser o bode expiatório da sociedade, mas também o bode à oferenda. Eu posso ser o bode sagrado ou demonificado”.

Na construção poética, esse bode deixa o interior e percorre outras paisagens. “O meu bode não ficou lá no Sertão. Ele viu o Sertão e foi em busca do mar”, diz, evocando referências que atravessam o axé baiano, a imagem do Cristo e as divisões sociais das grandes cidades.

A abertura, “Canto do Bode”, apresenta essa atmosfera híbrida ao combinar trechos do poema “Ouço Sinos”, de Nelson Maca, a uma vinheta criada com inteligência artificial. A voz do poeta, captada por celular, foi mantida na versão final, misturada a uma ambiência que remete a uma novena sertaneja.

Maturação e transformação

“Berro do Bode” começou a ser gestado há cerca de 12 anos. Com outro nome e repertório, o projeto foi engavetado após tentativas frustradas em editais. Vertin, então, lançou outros trabalhos e reformulou o conceito. “Fiquei ali maturando esse disco, que se chamava ‘Para Vós’ e tinha um repertório X. Com esses anos ele foi se transformando”.

Em 2024, o projeto foi contemplado pelo Funcultura Música, do Governo de Pernambuco, permitindo sua realização. A produção se estendeu por quase dois anos, envolvendo estúdios em Arcoverde, Recife e São Paulo.

Ritmos e territórios

Se o conceito se ancora no bode, a sonoridade se espalha por múltiplos caminhos: coco, baião, reisado, toré, pop, rock, axé, samba, além de referências ao rock progressivo e ao jazz. “A gente une o que mais ama da diversidade rítmica brasileira e do mundo”, diz Vertin. “Eu digo que é diverso, mas é como se a música fosse uma música só”.

“Segura o Trupé” mergulha no samba de coco de Arcoverde, marcado pelo sapateado com tamancos de madeira. “Cristal” revisita o axé baiano dos anos 1990, dialogando com a memória afetiva do artista e sua origem em Juazeiro.

A mistura dialoga com a própria trajetória do cantor, que atualmente vive entre Arcoverde e São Paulo. “Eu nasci em Juazeiro, fui registrado em Petrolina, cheguei em Arcoverde antes de completar cinco anos. Eu cresci me mudando muitas vezes”, relata, associando o percurso itinerante à ideia de conexão que atravessa o álbum.

“’Berro do Bode’ é meu baile, colocando tudo que vivi e ouvi de música até aqui”, sintetiza - um baile que nasce no sertão, mas recusa fronteiras.

Lançamento

Acompanhado de Lucas Crasto (contrabaixo); Kell Calixto (bateria e percussão); Phillippi Oliveira (guitarra); Olegário Lucena (guitarra e violão 12 cordas), Vertin fará dois “shows-espetáculos” de lançamento do novo álbum: amanhã (5), no Sesc Caruaru; e na sexta (6), no Sesc Arcoverde. Ambos, às 20h e gratuitos.

SERVIÇO

Show-espetáculo de lançamento de “Berro do Bode”



Quando: Quinta (5), às 20h

Onde: Sesc Caruaru/Teatro Rui Limeira Rosal - Rua Rui Limeira Rosal, s/n, Petrópolis - Caruaru-PE

Entrada gratuita - com retirada dos ingressos no local, uma hora antes da apresentação

Quando: Sexta (6), às 20h

Onde: Sesc Arcoverde/Teatro Geraldo Barros - Rua Capitão Arlindo Pacheco, nº 364, Centro - Arcoverde-PE

Entrada gratuita - com retirada dos ingressos no local, uma hora antes da apresentação

Veja também