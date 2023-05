A- A+

Música Vertin lança quarto álbum solo da carreira com nova performance sonora; ouça Multiartista lança "O Que é Possível" com música eletrônica e orgânica, condensando imagéticas de um sertão deslocado

Vertin traz sua nova performance sonora em seu quarto álbum solo da carreira. Já nas plataformas digitais, “O Que é Possível”, mistura música eletrônica e orgânica, com sotaques poéticos do Sertão pernambucano e do Nordeste. A obra autoral do multiartista nordestino (natural de Juazeiro/BA e radicado em Arcoverde/PE) conta com sete faixas.

“Sou pai agora, tenho 33 anos. Estes acontecimentos têm me colocado cada dia mais na terra, no presente. Sempre amei pensar e escrever sobre mistério, metafísica, mas confesso que minha viagem agora é menos ‘astral’ e mais psicossocial. Gosto de compromisso com a realidade, a arte é uma coisa sérissima para mim, que pode realmente curar a nossa vida”, destaca o músico Vertin.

Ele abriu o novo espetáculo musical com o lançamento do clipe homônimo, no dia 13 de abril.

Assista:



“Enquanto indivíduo dentro desta sociedade, quero cantar algo que seja palpável, algo que seja acessível, algo que faça sentido e transforme sentido no mundo. Não faço arte para ser aplaudido, ou para ser bonito, isso é secundário, o que importa é o recado”, acrescenta.

Todas as músicas do álbum recém-lançado são de autoria do cantor e compositor Vertin, que também é ator, diretor e produtor. Com produção própria, “O Que é Possível” foi gravado em São Paulo, Arcoverde (Sertão pernambucano) e Recife.



A co-produção é de Lucas Crasto, Lucio Flavio (DJ Coby Iron) e Chris Lemgruber, também responsáveis pela mixagem e masterização do álbum. A foto da capa é de Hugo Sá, com o design assinado por Bianca Carvalho.

“Gravei voz, guitarras, violões, teclados e programação de bateria. Lucas Crasto foi o responsável pelo baixo, bits eletrônicos, teclados, violão e guitarra. Chris Lemgruber ficou com a percussão (programação eletrônica), enquanto Lucio Flavio, o Dj Coby Iron, fez sounds designer, vinhetas e efeitos especiais. Já o artista Hugo Sá e a artista Bianca Carvalho ficaram à frente da arte visual”, explica.

Artista versátil e múltiplo, Vertin se encontra na canção brasileira, enlaçado na MPB ao rock psicodélico, incluindo até a música eletrônica no “O Que é Possível”. Seus álbuns anteriores são “Filhosofia” (2012), “Pássaro só” (2018) e “Pássaro só ao vivo” (2020).

Estreia do novo álbum

O show de lançamento do espetáculo musical “O Que é Possível” aconteceu no Sesc Belenzinho, em São Paulo, no último domingo (21/05). Na apresentação, foi acompanhado pela banda formada por Demetrius Lulo na guitarra; João Leopoldo no teclado e sintetizadores; Bianca Godói na bateria e mpc.

Em sua nova turnê, a palavra é poesia psicossocial, a natureza é o seu cerne, o amor é a própria vida.

Ficha técnica

Produção: Vertin

Co-produção: Lucas Crasto, Lucio Flavio (DJ Coby Iron) e Chris Lemgruber

Gravação: São Paulo, Arcoverde e Recife

Mix e Master: Chris Lemgruber, Lucas Crasto e Lucio Flavio (Dj Coby Iron)

Músicos: Vertin (voz, guitarras, violões, teclados, programação de bateria); Lucas Crasto (baixo, bits eletrônicos, teclados, violão e guitarra), Chris Lemgruber (percussão - programação eletrônica); Lucio Flavio (sounds designer, vinhetas e efeitos especiais).

Foto da capa: Hugo Sá

Designer: Bianca Carvalho

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

