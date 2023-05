Vertin lança videoclipe e anuncia novo espetáculo "O que é possível"

A- A+

O multiartista Vertin estreia seu novo espetáculo musical “O que é possível”, com com o lançamento do clipe homônimo, roteirizado e dirigido pelo próprio artista. O audiovisual foi gravado em São Paulo. O também cantor e compositor, além de ator e diretor, é natural de Juazeiro/BA e radicado em Arcoverde, Sertão de Pernambuco.

Em sua fase atual, Vertin se encontra na canção brasileira, enlaçado na MPB ao rock psicodélico, incluindo até a música eletrônica no trabalho. Artista versátil e múltiplo, ele compôs a música, gravou a voz, violões, teclado e sampler de bateria.

Assista:



“Refaço a minha vertigem que é o viver e os meus inventos da arte e da imaginação de um novo mundo, de algo possível, em desenho visceral e sincero do artista”, define.

No videoclipe “O que é possível”, atuam Joaquim, Sebastião e Pilar, filha do próprio Vertin. A equipe musical e técnica é formada por Lucas Carduz (fotografia/frame), Silvia Feola (arte e figurino), Aiky Braig (finalização), Lucas Castro (baixo fretless), Kell Calixto (timbal), Junior Kabloco (sax), Chris Lemgruber (sound design, edição, mix e master). A capa/designer é assinada por Bianca Carvalho.

“Esse mais novo trabalho tem o sotaque pernambucano dialogando com o eletrônico e outras sonoridades, buscando os possíveis brasis da música e da poesia, da história de um povo e um lugar, numa cena multifacetada. A bateria, a percussão, as guitarras distorcidas, os teclados e o contrabaixo me acompanham no ‘O que é possível’”, ressalta.

Em 2022 e 2023, Vertin realizou a turnê estadual de “Pássaro só”, passando por Garanhuns, no Agreste, Arcoverde, Afogados da Ingazeira e Serra Talhada, cidades do Sertão, Caruaru, no Agreste, e Recife, respectivamente. Ele percorreu por quatro macrorregiões do Estado de Pernambuco, com shows em seis municípios, além de oficinas de filosofia "Corpo, pensamento e música".

Álbum

No futuro próximo, Vertin vai lançar o disco “O que é possível”, o seu quarto da carreira solo - “Filhosofia” (2012); “Pássaro só” (2018); “Pássaro só ao vivo” (2020).

Ficha técnica “O que é possível” (clipe)

Estrelando: Joaquim, Sebastião e Pilar;

Roteiro e direção: Vertin Moura;

Capa/designer: Bianca Carvalho

Fotografia/frame: Lucas Carduz;

Arte e figurino: Silvia Feola;

Edição e finalização: Aiky Braig;

Música, letra, voz, violões, teclado e sampler de bateria: Vertin Moura

Baixo fretless: Lucas Crastro;

Timbal: Kell Calixto;

Sax: Junior Kabloco

Sound design, edição, mix e master: Chris Lemgruber

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Sobre o artista

Vertin deu seus primeiros passos na trajetória artística nos anos 2000, no Teatro da Estação da Cultura, em Arcoverde/PE. O projeto foi construído por artistas locais que criaram o grupo de teatro “A Gente Construindo”. Em 2013, ganhou o prêmio de destaque/revelação do Festival de Inverno de Garanhuns, concebido pela imprensa pernambucana.

A atuação de Vertin no teatro da Estação da Cultura em Arcoverde e nos grupos contemporâneos Cordel do Fogo Encantado, Samba de Coco Raízes, Cobaias do Sisal, Maria Joana, entre outros, o transformou em ator. Em 2020, foi protagonista do longa aclamado pela crítica especializada "Sertânia", com direção de Geraldo Sarno. Já esteve também em peças de teatro, filmes e séries, como “Big Jato” (direção de Cláudio Assis), “Marighella” (de Wagner Moura) e a 2ª temporada da série “3%” (Netflix).

No ano de 2021, dirigiu seu primeiro curta-metragem, “Histórias que se cruzam”, exibido no Cine Arcoverde (Mostra de Cinema Independente). Ele mesmo fez o roteiro e a produção do filme experimental (documentário e ficção), tendo a atriz Camilla Rios como protagonista, além de uma trilha sonora composta por músicas de artistas pernambucanos.

Veja também

ITAÚ CULTURAL Street art e graffiti ganham exposição no Itaú Cultural