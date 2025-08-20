A- A+

Famosos "Vestido da discórdia" e "pânico": como é o casamento de Eduardo Costa e mulher, que intriga web Sertanejo e a influencer Mariana Polastreli, casados desde 2023, viram assunto nas redes pelas queixas dele sobre as roupas da mulher

O casamento de Eduardo Costa com a empresária e influencer Mariana Polastreli tem sido assunto recorrente na web, cercado de polêmicas sobre a forma como o sertanejo se relaciona com a mulher. Ele costuma reclamar da suposta exposição sensual dela por meio das roupas. E aconteceu novamente: na última segunda-feira (18), o artista reprovou um look escolhido por ela para um compromisso, fazendo-a trocar por um cropped sem alças e uma calça de alfaiataria.

Ao comentar com os seguidores sobre a situação, ela ainda chamou a peça de roupa de “vestido da discórdia”. “Estou pronta para resolver umas coisas. Atrasei porque coloquei um vestido e meu marido fez eu tirar. É mole? Só porque era um vestido rodadinho. Eu estava me sentindo com 15 anos. Mas ficou bom essa (roupa) também”, comentou ela em um story no Instagram. “Não dá para ter tudo nesta vida. Marido falou, a gente tem que acatar. Aprendam, mulheres. Não me julguem.”

Eduardo foi criticado por internautas nas redes sociais. “Palhaçada”, comentaram alguns nas redes sociais sobre a iniciativa.

Esta não foi a única bronca que Mariana recebeu ao decorrer da relação. Recentemente, algumas fotos que a empresária publicou em seu Instagram também não agradaram ao marido. Após a “bronca”, ela apagou o conteúdo e passou a aparecer publicamente com roupas sem tanta pele à mostra.





Mariana afirmou que havia trocado as roupas que usaria por conta da reclamação de seu marido. “Medo do meu marido? Não, eu tenho pânico”, comentou ela, em vídeo publicado por meio dos stories, no Instagram. “Eu ia gravar aqui de maiô, né? Mas eu tô com um pouquinho de trauma”, afirmou, emendando uma risada, enquanto apertava o nó da saia que cobria a parte de baixo do maiô. “Tô com um pouquinho de trauma, um pouquinho de medo... Meu marido não pode brigar mais, não, gente! Agora vou ter que tampar, olha só. Bonitinha. Agora estou decente, não estou?”, concluiu.

Mulher de Eduardo Costa, a influencer Mariana Polastreli mostra o 'vestido da discórdia' — Foto: Reprodução/Instagram

Em uma declaração de amor em março do ano passado, Mariana afirmou ser “submissa” a Eduardo. “Eu te amo, eu te honro, eu te respeito, eu te admiro, eu sou submissa a você desde o primeiro dia que nos conhecemos. Você me ensinou muito ao longo desses quase três anos. Eu renasci, ou me reencontrei, não sei explicar”, afirmou ela em uma publicação. O casal celebrou o seu casamento em uma celebração intimista, seguindo o rito judaico, em abril de 2023.

Em suas redes sociais, Mariana já contou como se aproximou de Eduardo. “A gente se conheceu pelo Instagram, eu era fã dele, mas ele era mulherengo. A gente conversava, mas eu não ia em show, nunca saí, não tinha essa vida. Ele dizia que a gente ia se casar e eu ia ser mãe dos filhos dele. Escreve aí, você vai ser minha esposa. Não sei de onde ele tirava isso, mas aconteceu. Tudo o que ele falava.





Cantor Eduardo Costa é casado com a influencer Mariana Polastreli — Foto: Reprodução/Instagram

Antes do relacionamento se firmar, o ex-marido da empresária, Eduardo Polastreli, a acusou de ter abandonado a família para se relacionar com o sertanejo. Depois, o artista e o engenheiro posaram juntos, mostrando que o imbróglio havia sido resolvido.

