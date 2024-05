A- A+

famosos Vestido de R$ 31,9 mil, brinco de R$ 27,5 mil... Rafa Kalimann abre looks usados na França Influenciadora digital, atriz e ex-BBB esteve no Festival de Cannes e em Paris como representante de uma empresa de bebidas

Foi uma viagem grifada — cara, ostensiva. Rafa Kalimann acaba de retornar ao Brasil após uma curta temporada na França, onde marcou presença em sessões de gala no Festival de Cannes com looks assinados por grandes marcas e nomes da moda.

No último sábado (18), ela esteve na projeção especial de "Emília Perez", longa-metragem estrelado por Selena Gomez, com vestido um longo drapeado, marcado por transparências e uma fenda, da estilista árabe Hamda Al Fahim. O modelo tem o valor de R$ 31,9 mil, como apurou o Globo.

Também no último fim de semana, antes de aterrissar em Cannes, a atriz de " Família é tudo" esteve em Paris para prestigiar um evento beneficente promovido pela modelo Natália Vodianova. Para a ocasião, ela apostou num vestido azul brilhante da grife americana Ralph Lauren — nada que saia por menos de R$ 3 mil. O visual luxuoso foi completado por um brinco em ouro branco cravejado de diamante, da grife italiana Damiani, no valor de R$ 27,5 mil.

Em outra sessão de gala, Rafa Kalimann optou por um vestido vermelho do designer de moda americano Rick Owens. A peça vermelha está disponível para compra, pelo valor de R$ 4,8 mil.

Evento cinematográfico, o Festival de Cannes tem o patrocínio de diversas marcas, como Chopard, L’Oreal, Nespresso e Kering, que tem o sob guarda-chuva grifes como Gucci, Balenciaga e Saint Laurent. Cada uma dessas empresas costuma levar personalidades parceiras para o tapete vermelho.

Rafa Kalimann, por exemplo, esteve no evento pela segunda vez, em 2024, representando uma empresa de bebidas, uma das principais patrocinadoras da premiação.

