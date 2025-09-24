A- A+

Famosos Vestido "mínimo" e ligação para Neymar: entenda a "desconfiança" de Bruna Biancardi com Virginia Namorada do jogador expôs que rixa com influencer não vem de agora ao citar uma suposta "falta de postura e educação"

A fissura na relação entre Virginia Fonseca e Bruna Biancardi já se mostra aberta há algum tempo, chegando a motivar o rompimento da parceria profissional entre a influencer e Neymar, namorado e pai das filhas desta segunda.



A tensão voltou a ganhar destaque nas últimas semanas após declarações públicas sobre um telefonema da rainha de bateria da Grande Rio para o atleta durante a madrugada, tratando de assuntos de trabalho, o que, naturalmente, gerou desconforto no relacionamento alheio.

“Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, escreveu Bruna ao comentar sobre o caso, inclusive pedindo para Virginia “tirar o seu nome da boca”.





Virginia Fonseca com vestido 'mínimo' na festa de Neymar — Foto: Reprodução/Instagram

Bem se sabe que não é de hoje que Virginia e Neymar cultivam amizade e circulam em rodas de amigos com algumas intersecções. A suposta “falta de postura e educação” acendeu alerta nos internautas, que começaram a procurar pistas sobre o comportamento da influencer.





A desconfiança de Bruna com Virginia, aliás, teria começado algum tempo atrás quando ela aparecia em festas na casa do jogador com looks considerados ousados. Um deles, preto, tinha recortes profundos ao longo de toda a peça, deixando a pele muito à mostra. Outro, azul, tinha o tecido transparente, era curto e exibia as costas completamente nuas.

No último mês, uma notícia envolvendo Virginia Fonseca e Bruna Biancardi gerou repercussão na web. Rumores davam conta, na ocasião, que a ex-mulher de Zé Felipe teria ligado para Neymar, num dia útil, às 2h da manhã. Como resposta, a influenciadora digital teria recebido uma mensagem de Bruna, que pediu para que resolvesse com ela o "assunto urgente" que alegava ter. O fato foi confirmado por Virginia, em detalhes, na última segunda-feira, em entrevista ao jornalista Léo Dias.





Virginia Fonseca com vestido transparente na festa de Neymar — Foto: Reprodução/Instagram

Na ocasião, Virginia reconheceu que "errou" ao telefonar para o jogador numa madrugada, sem qualquer aviso prévio. Ela diz que pretendia resolver sua participação no leilão beneficente organizado pelo esportista. "Eu voltei de uma festa, sem noção e liguei para ele para falar", recordou. "Aí a Bruna mandou uma mensagem pra mim e disse: 'Pode ligar no meu'. Aí eu falei: 'Bruna, relaxa que não é nada de importante. É sobre o leilão'", explicou Virginia.

Bruna, no entanto, refuta essa versão da história, mas sem contar especificamente o que teria acontecido.

