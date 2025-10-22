Veterano no formato, Mumuzinho retorna ao posto de jurado do "The Voice Brasil", agora no SBT

A- A+

A chegada de Mumuzinho ao “The Voice Brasil”, em sua nova temporada no SBT em parceria com a Disney, marca um momento especial na trajetória do programa e na carreira do artista. “É uma honra fazer parte do ‘The Voice Brasil’.



Sempre acompanhei o programa de perto e me encanta poder usar minha história e experiência para ajudar novos talentos a brilharem, agora nessas novas casas”, explica.

Carisma

Reconhecido por sua autenticidade e carisma, Mumuzinho reforça a importância de acreditar no talento e na coragem de quem está começando. Por isso mesmo, valoriza o retorno do formato à tevê aberta.



“É o maior case da televisão brasileira de música. Eu que venho de oportunidade. Todo mundo sabe como o começo de um ator ou artista é difícil”, afirma o cantor, que ganhou visibilidade nacional ao integrar o elenco do extinto programa “Esquenta”, da Globo, comandado por Regina Casé.



Com passagem em outras edições do programa: “The Voice Kids”, “The Voice +” e “The Voice Brasil”, o cantor busca trazer toda sua experiência no samba e na música popular brasileira para orientar e inspirar os competidores.



“Quero que meu time sinta confiança para arriscar e se jogar no palco”, valoriza.



Na nova fase do programa, Mumuzinho acredita que a união entre SBT e Disney chancele ainda mais o sucesso da produção. Com sua experiência e empatia, ele promete ser um mentor que não apenas ensina, mas também inspira, incentivando o nascimento de novos talentos da música nacional.



“Muito feliz de estar nesse novo palco. Essa união da Disney e do SBT é uma chancela de um novo sucesso desse programa”, elogia.



SERVIÇO

“The Voice Brasil” – Segunda, às 22h30, no SBT e Disney+

