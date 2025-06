Viajante e ignorado por Alexandre Frota: quem é o filho do ator, já chamado de "fruto de uma transa"

A- A+

A homenagem de Alexandre Frota aos filhos no “Domingão do Huck”, no último fim de semana, não passou despercebida. Durante um momento, o ator mencionou apenas Bella, de 6 anos, e Enzo, de 18 — sem citar em nenhum momento o mais velho, Mayã, de 26.



Pudera: pai (ex-deputado federal entre 2018 e 2022 e que ficou também conhecido por protagonizar filmes adultos no passado) e primogênito estão rompidos há cerca de uma década.

Mayã nasceu em 1999 e, atualmente, vive com a namorada, Emilie, na Bélgica, onde trabalha com projetos publicitários e audiovisuais. Nas redes sociais, o garoto gosta de compartilhar registros de viagens que realiza ao lado da amada, em países como a Grécia, Portugal e Inglaterra.





Ele é fruto de um relacionamento de Frota com a personal trainer Samantha Gondim, que tinha 16 anos à época. Conforme já foi relatado pelos envolvidos, o ator e a profissional de educação física se conheceram em uma festa e depois foram para um hotel, onde tiveram uma relação sexual.



Em uma entrevista à revista Quem, Frota havia comentado sobre a relação com Samantha e o filho que tiveram. “Ele não é fruto de um amor. É fruto de uma transa. A criança não tem culpa, é a frase chavão. Só que eu também não. Nasceu”, afirmou.

O ex-casal já se envolveu em brigas públicas em razão da cobrança da pensão que não era paga corretamente pelo ex-deputado. Em certo momento, Samantha disse que ele devia R$ 60 mil. Enquanto a briga com a ex-namorada já era pública, a dissidência entre pai e filho foi revelada somente em 2018, quando Frota venceu as eleições como deputado federal pelo PSL, apoiando Jair Bolsonaro — no ano seguinte, após ser expurgado pela sigla, ele passou pelo PDT, pelo PSDB e pelo PROS até virar oposição a Bolsonaro e pedir votos para o presidente Lula, em 2022, numa guinada política.







Mayã Frota, filho de Alexandre Frota

Em 2018, Mayã veio a público para comentar a vitória do pai nas urnas. O rapaz expôs, naquele período, as contradições do pai — que defendia “deus, pátria e família” e carregava no currículo o antigo trabalho como ator de produções pornográficas. “Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei”, escreveu ele no antigo Twitter, instaurando uma confusão na internet à época. “Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa ‘não tenho dinheiro para pagar a pensão”, completou.

Na ocasião, Frota rebateu as críticas do primogênito. “Não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô”, disse o ator, afirmando nunca ter hesitado em assumir Mayã: “Te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA”.

Em 2024, Mayã teve a sua primeira filha, mas Frota celebrou o fato, naquele período, com distanciamento. O ator ainda não conhece a neta. “Parabéns para o casal, que seja feliz, que a criança tenha muita saúde, paz e vida, que Deus proteja os três”, desejou ao filho.

