A- A+

Acidente Viatura do Choque tomba após calçada ceder em frente ao Morumbis antes de show de Harry Styles em SP Acidente aconteceu em frente a um dos acessos do estádio, na Zona Sul de São Paulo, onde será realizado o show do cantor britânico nesta sexta-feira (24)

Uma viatura do batalhão de Choque da Polícia Militar tombou na tarde desta sexta-feira (24) após parte da calçada ceder em frente a um dos acessos do estádio Morumbis, na Zona Sul de São Paulo, onde será realizado o show do cantor britânico Harry Styles.

Vídeos publicados nas reddes sociais mostram que a parte dianteira do veículo afundou depois que a estrutura da calçada cedeu, deixando a viatura tombada. As imagens também mostram que o acidente aconteceu a poucos metros de onde o público aguarda a entrada para o show.

A produtora Live Nation, responsável pelo show de Harry Styles, disse que a apresentação acontecerá normalmente. Contudo, devido ao acidente, o acesso à Arquibancada Geral será realizado exclusivamente pelo Portão 15, como medida preventiva para garantir a segurança do público.

Informou também que a operação no entorno também prevê a interdição da Av. Jules Rimet com a Rua Padre Lebret. "A orientação é que os fãs sigam a sinalização e as instruções das equipes no local", afirmou.

A Polícia Militar informou que, em uma análise inicial, "o incidente decorreu do afundamento do pavimento, em área que passou recentemente por intervenções estruturais. Trata-se de local onde costumeiramente, o veículo permanece parado por razões operacionais".

"Não houve vítimas, tampouco danos a terceiros. A Polícia Militar permanece à disposição para colaborar com os responsáveis pela administração do estádio e reforça que a ocorrência não comprometeu o policiamento nem as ações de segurança desenvolvidas no evento", afirmou a corporação.

O São Paulo Futebol Clube disse que o ocorrido "foi em decorrência da obra pública de canalização do córrego Antonico, cuja prestação de serviços está sendo realizada pela empresa DP Barros".

"O São Paulo não tem ingerência sobre o andamento desses trabalhos, mas está em contato com os agentes envolvidos para buscar uma resolução rápida e mitigar os problemas ocasionados pelo incidente.”

Veja também