Sex, 24 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta24/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Acidente

Viatura do Choque tomba após calçada ceder em frente ao Morumbis antes de show de Harry Styles em SP

Acidente aconteceu em frente a um dos acessos do estádio, na Zona Sul de São Paulo, onde será realizado o show do cantor britânico nesta sexta-feira (24)

Reportar Erro
A produtora Live Nation, responsável pelo show de Harry Styles, disse que a apresentação acontecerá normalmenteA produtora Live Nation, responsável pelo show de Harry Styles, disse que a apresentação acontecerá normalmente - Foto: Reprodução/Instagram

Uma viatura do batalhão de Choque da Polícia Militar tombou na tarde desta sexta-feira (24) após parte da calçada ceder em frente a um dos acessos do estádio Morumbis, na Zona Sul de São Paulo, onde será realizado o show do cantor britânico Harry Styles.

Vídeos publicados nas reddes sociais mostram que a parte dianteira do veículo afundou depois que a estrutura da calçada cedeu, deixando a viatura tombada. As imagens também mostram que o acidente aconteceu a poucos metros de onde o público aguarda a entrada para o show.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Folha de Pernambuco (@folhape)

A produtora Live Nation, responsável pelo show de Harry Styles, disse que a apresentação acontecerá normalmente. Contudo, devido ao acidente, o acesso à Arquibancada Geral será realizado exclusivamente pelo Portão 15, como medida preventiva para garantir a segurança do público.

Informou também que a operação no entorno também prevê a interdição da Av. Jules Rimet com a Rua Padre Lebret. "A orientação é que os fãs sigam a sinalização e as instruções das equipes no local", afirmou.

Leia também

• Show de Mumuzinho e peça com Marco Nanini e Guilherme Weber são destaques do fim de semana no Recife

• Show de João Gomes em Salgueiro, no Sertão, é cancelado após diagnóstico de influenza

• Ana Castela lamenta morte de jovem em show em Minas Gerais

A Polícia Militar informou que, em uma análise inicial, "o incidente decorreu do afundamento do pavimento, em área que passou recentemente por intervenções estruturais. Trata-se de local onde costumeiramente, o veículo permanece parado por razões operacionais".

"Não houve vítimas, tampouco danos a terceiros. A Polícia Militar permanece à disposição para colaborar com os responsáveis pela administração do estádio e reforça que a ocorrência não comprometeu o policiamento nem as ações de segurança desenvolvidas no evento", afirmou a corporação.

O São Paulo Futebol Clube disse que o ocorrido "foi em decorrência da obra pública de canalização do córrego Antonico, cuja prestação de serviços está sendo realizada pela empresa DP Barros".

"O São Paulo não tem ingerência sobre o andamento desses trabalhos, mas está em contato com os agentes envolvidos para buscar uma resolução rápida e mitigar os problemas ocasionados pelo incidente.”

Reportar Erro

Veja também

Newsletter