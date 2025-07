A- A+

SHOW Vicente Barreto se apresenta no Alma Arte Café neste sábado (5) O compositor e cantor baiano apresentará canções de seus 50 anos de trajetória e do seu mais recente álbum "Na Força e na Fé"

O compositor e cantor baiano Vicente Barreto, parceiro de grandes nomes da MPB – como Alceu Valença, Tom Zé, Belchior, Itamar Assumpção, Chico César, etc – se apresenta, neste sábado (5), no espaço Alma Arte Café, em Olinda, às 18h.

Autor de clássicos como “Morena Tropicana”, eternizada na voz de Alceu Valença, e “Cabelo no Pente”, também presente no repertório do “menestrel de Olinda”, Vicente Barreto passeará por suas cinco décadas de carreira, além de apresentar canções de seu mais recente álbum, “Na Força e na Fé”, como “Ilusão Retada” e “Eh Flor”.

Com composições suas gravadas por nomes como Maria Bethânia, Fabiana Cozza, Alaíde Costa, Vânia Abreu, etc, Vicente traz uma obra que mistura forró, samba e poesia.

SERVIÇO

Vicente Barreto no Alma Arte Café

Quando: Sábado (5), às 18h (a casa abre às 17h)

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Carmo - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: @almaartecafe / @vicentebarreto.oficial

Veja também