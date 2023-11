Vicente Silva ganha exposição de quadros e esculturas na Galeria 180arts

A- A+

A exposição “Vicente Silva: a arte que se faz do cotidiano, o cotidiano que se faz arte” está em cartaz na Galeria 180arts, no Bairro do Recife. Além da visitação, que ocorre até 29 de dezembro, o público pode participar de atividades com o artista em dias específicos.

Estão expostos quadros e esculturas produzidas a partir de materiais retirados do lixo e de uma massa única feita por Vicente Silva, pernambucano que mistura diversas técnicas. A mostra tem curadoria de Enrique Andrade e Priscila Barbosa. A exposição é a primeira individual do artista, que desde a infância já brincava de modelar o barro.

O trabalho de Vicente tem forte influência estética do Movimento Armorial e da figura de Ariano Suassuna, que é retratado de diversas formas nas obras. Outros intelectuais e artistas nordestinos, como Paulo Freire e Gilvan Samico, também são representados.



Vicente busca no cotidiano e na diversidade cultural pernambucana inspiração para o seu fazer artístico. Outro destaque é o trabalho de composição onírica do artista, que cria esculturas de seres antropomórficos com cores quentes e traços característicos demarcados.

Serviço:

Exposição “Vicente Silva: a arte que se faz do cotidiano, o cotidiano que se faz arte”, de

Vicente Silva

Até 29 de dezembro; aos domingos, das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h30

Na Galeria 180arts (Rua da Guia, 207 - 1° andar - Bairro do Recife)

Confira a programação de atividades com o artista:

26/11

“Ateliê na Rua”

Local: Bairro do Recife, nas proximidades da Galeria

Horário: 14h-17h

Gratuito

09/12

Oficina “Chapéu é Arte”

Horário: 9h-12h

Vagas: para 10 pessoas, a partir de 10 anos

Atividade paga, com inscrição por meio do contato: (81) 98131-4937 ou e-mail:

[email protected]

16 e 17/12

Oficina “Animais Alados”

Horário: 9h-12h

Vagas: para 10 pessoas, a partir de 10 anos

Atividade paga, com inscrição por meio do contato: (81) 98131-4937 ou e-mail:

[email protected]



