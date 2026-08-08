Victoria Beckham curte iate de R$ 100 milhões no Sul da França em meio à briga com filho Brooklyn
Ex-Spice Girl aproveitou o oceano acompanhada da família, mas em o filho mais velho, que preferiu carona em embarcação de Elton John
Mesmo enfrentando um dos momentos mais delicados na relação com o filho Brooklyn, Victoria Beckham decidiu buscar refúgio em grande estilo.
O veículo inglês Mirror publicou fotos da ex-Spice Girl de biquíni aproveitando dias de sol no Sul da França a bordo de um iate de luxo supostamente avaliado em cerca de £16 milhões (aproximadamente R$ 110 milhões), acompanhada do marido, David Beckham, e de parte da família.
Com a presença dos pais de Victoria, de sua irmã Louise e dos filhos Romeo e Harper, o rolê buscou blindar a família da crise pública vivida desde o início do ano. Uma ausência, contudo, voltou a chamar a atenção. Filho mais velho da cantora e estilista, Brooklyn Beckham fez questão de manter distância dos pais.
De carona na embarcação do cantor Elton John, o jovem de 27 anos navegou pelas mesmas águas que a família, chegando a frequentar locais a apenas cinco minutos de distância dos Beckham, mas sem qualquer tipo de reaproximação.
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Polêmicas também na gastronomia
O desentendimento entre Brooklyn começou a ganhar os holofotes em janeiro, quando o jovem usou suas redes sociais para acusar os pais de interferências que teriam prejudicado seu casamento com Nicola Peltz.
Desde então, a comunicação entre eles está cortada, com Brooklyn concentrando suas atenções na carreira culinária. Ele viralizou recentemente com um vídeo em que prepara uma massa utilizando água do próprio mar para o cozimento.