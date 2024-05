Victoria Beckham diz que "vida é curta para contar calorias"

A- A+

Victoria Beckham se mostrou desprendida em relação à alimentação em entrevista recente à revista Grazia. Conhecida por ter uma dieta rígida, a ex-integrante do grupo Spice Girls afirmou que "a vida é muito curta pra contar calorias" e que não abandona seu "amado vinho".

A declaração foi dada algum tempo depois que David Beckham, marido de Victoria, revelou que a esposa come o mesmo prato há 25 anos. "Fico muito emocionado com a comida e o vinho, quando estou comendo algo ótimo, quero que todos experimentem", disse o ex-jogador de futebol ao podcast River Café Table 4, em 2022. "Infelizmente sou casado com alguém que come a mesma coisa há 25 anos! Desde que a conheci, ela só come peixe grelhado e vegetais cozidos no vapor. Ela raramente se desviará disso", concluiu.

Em julho do ano passado, a estilista de 50 anos já havia falado sobre o tema à edição australiana da revista Vogue. Em relação ao depoimento de David, Victoria se defendeu: "o que ele quis dizer é que nunca conheceu ninguém que fosse mais disciplinado com a maneira como comia. Eu como muita gordura saudável: peixe, abacate, nozes, esse tipo de coisa".

