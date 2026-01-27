Ter, 27 de Janeiro

FAMOSOS

Victoria Beckham é condecorada na França em meio a problemas familiares

Ex-Spice Girl foi nomeada oficial da Ordem das Artes e das Letras na noite de segunda-feira (26), uma distinção honorária concedida pelo Ministério da Cultura francês

Victoria Beckham é condecorada na França em meio a problemas familiaresVictoria Beckham é condecorada na França em meio a problemas familiares - Foto: Sebastien Dupuy / AFP

Victoria Beckham foi homenageada em Paris por sua contribuição para a indústria da moda e do entretenimento, em meio a uma polêmica familiar desencadeada por comentários feitos por seu filho mais velho, Brooklyn, sobre a família.

A ex-Spice Girl foi nomeada oficial da Ordem das Artes e das Letras na noite de segunda-feira (26), uma distinção honorária concedida pelo Ministério da Cultura francês, na presença de seu marido, David Beckham, e seus filhos, com exceção de Brooklyn.

Nos últimos dias, a família Beckham esteve no centro de uma polêmica depois que Brooklyn, de 26 anos, acusou publicamente seus pais de tentarem "controlar" sua vida e "arruinar" seu casamento."Não quero me reconciliar com minha família", afirmou ele.

Após alcançar o sucesso com a famosa banda britânica nos anos 1990, Victoria Beckham fundou sua marca de moda no final dos anos 2000. Um documentário recente da Netflix narra a carreira da estilista de 51 anos.

Ela é "um ícone global que ocupa um lugar muito especial no coração dos franceses", disse a ministra da Cultura, Rachida Dati, na cerimônia de premiação.

A Ordem das Artes e das Letras é uma distinção reservada a figuras de destaque que contribuíram para a vida cultural da França e difere da mais prestigiosa Legião de Honra, a principal condecoração estatal.

