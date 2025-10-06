A- A+

STREAMING 'Victoria Beckham' e 'Hercai: Amor e vingança': as estreias no streaming na semana de 5/10 a 11/10 'Vida de rodeio', da TV Globo, também está na lista

Depois do sucesso da série documental “Beckham”, sobre o ex-jogador de futebol inglês, a Netflix agora investe na história do outro pilar da família: Victoria, a ex-Spice Girl, estilista e mulher do atleta, mãe de seus quatro filhos. “ Victoria Beckham” chega à plataforma na quinta-feira em três partes.

Veja outros destaques da semana na lista abaixo.

Victoria Beckham (Netflix, a partir de 9/10)

A produção parte da preparação de um importante desfile da marca dela na semana de moda de Paris para contar a história da menina “estranha da escola”, como ela mesmo se define.

Passa, claro, pelo estrelado em uma das girl bands mais famosas da história da música até chegar à árdua reinvenção como uma criadora respeitada por titãs como os estilistas Tom Ford e Donatella Versace e a ex-editora da Vogue americana Anna Wintour, todos ouvidos na série. A direção é de Nadia Hallgren, que esteve por trás de “Minha história”, documentário sobre Michelle Obama.

“Ela é uma popstar, casada com um jogador de futebol. Quem pensa que é?”, relembra Victoria, na série, sobre o que ouviu dos críticos. “Eu queria que as crianças e David ficassem orgulhosos de mim”.





A última fronteira ( Apple TV+, a partir de 10/10)

Um avião lotado de criminosos de alta periculosidade cai num lugar ermo do Alasca, próximo a um povoado chefiado pelo policial federal Frank Remnick (o ator Jason Clarke). Enquanto traça um plano para manter a segurança da população, ele descobre que o acidente não foi bem o que pareceu.





Boots (Netflix, a partir de 9/10)

Dois jovens homossexuais precisam desmontar as bombas reais e simbólicas dentro dos Fuzileiros Navais nos anos 1990, época em que as Forças Armadas dos EUA não aceitavam gays em seus quadros. Uma dramédia sobre amizade, resiliência e luta contra o preconceito numa instituição altamente opressora.

Hercai: Amor e Vingança ( Globoplay, a partir de 6/10)

Última parte desta série turca (as chamadas dizis) inspirada em “Romeu e Julieta” e suas tramas de amor, vingança e rivalidade. Na fase final, segredos do passado ressurgem e abalam a relação de Miran (o ator Akın Akınözü) e Reyyan (a atriz Ebru Şahin), que começou com uma tentativa de acerto de contas entre ele e a família dela.

Vida de rodeio (TV Globo, a partir de 7/10)

O Brasil realiza mais de 1.400 rodeios profissionais por ano e daqui saem os melhores nomes do mundo. É sobre a jornada deles e a cultura na qual estão inseridos que se debruça esta série documental em oito episódios, no ar toda terça, depois de “Vale tudo”. A produção é do jornalismo da TV Globo e do programa “Globo rural”.

