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Victoria's Secret anuncia Fashion Show 2026 em Los Angeles
Desfile terá transmissão ao vivo e ingressos serão sorteados entre fãs; Gigi Hadid e Alex Consani estão entre as primeiras modelos confirmadas
Victoria's Secret Fashion Show 2025: desfile será realizado em 18 de outubro, em Los Angeles, e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da marca no YouTube, TikTok e Instagram. - Foto: Instagram/Reprodução
A Victoria’s Secret anunciou nesta terça-feira, 25, a data de seu tradicional Fashion Show.
A edição deste ano será a terceira realização do megadesfile desde o retorno do evento, após uma pausa de seis anos.
O desfile será realizado em 18 de outubro, em Los Angeles, e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da marca no YouTube, TikTok e Instagram. A transmissão está marcada para as 19h30 no horário de Brasília.
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A marca também revelou alguns dos nomes que estarão na passarela Gigi Hadid, Alex Consani, Paloma Elsesser e Abby Champion estão entre as Angels selecionadas para o desfile de 2026. Outras modelos serão anunciadas em breve.
A edição contará com uma ação para levar fãs ao evento presencialmente.
A Victoria’s Secret anunciou que vai sortear ingressos para o desfile e orientou os interessados a acompanharem seus canais nas redes sociais às quintas-feiras para conhecer as oportunidades de participar da promoção.
Em 2025, o Brasil esteve representado na passarela por Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, nomes já conhecidos na história da marca, além das estreantes Daiane Sodré e Gabriela Moura.
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A edição marcou ainda a estreia de Adam Selman como diretor executivo e criativo da Victoria’s Secret e foi o segundo sob o comando da CEO Hillary Super, que assumiu o cargo em setembro de 2024.
O último desfile teve apresentações musicais de Twice, Missy Elliott, Madison Beer e Karol G. As atrações que participarão do Fashion Show de 2026 ainda não foram divulgadas.
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