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MODA Victoria's Secret anuncia Fashion Show 2026 em Los Angeles Desfile terá transmissão ao vivo e ingressos serão sorteados entre fãs; Gigi Hadid e Alex Consani estão entre as primeiras modelos confirmadas

A Victoria’s Secret anunciou nesta terça-feira, 25, a data de seu tradicional Fashion Show.

A edição deste ano será a terceira realização do megadesfile desde o retorno do evento, após uma pausa de seis anos.



O desfile será realizado em 18 de outubro, em Los Angeles, e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da marca no YouTube, TikTok e Instagram. A transmissão está marcada para as 19h30 no horário de Brasília.

A Victoria’s Secret anunciou que vai sortear ingressos para o desfile e orientou os interessados a acompanharem seus canais nas redes sociais às quintas-feiras para conhecer as oportunidades de participar da promoção.



Em 2025, o Brasil esteve representado na passarela por Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, nomes já conhecidos na história da marca, além das estreantes Daiane Sodré e Gabriela Moura.

A edição marcou ainda a estreia de Adam Selman como diretor executivo e criativo da Victoria’s Secret e foi o segundo sob o comando da CEO Hillary Super, que assumiu o cargo em setembro de 2024.



O último desfile teve apresentações musicais de Twice, Missy Elliott, Madison Beer e Karol G. As atrações que participarão do Fashion Show de 2026 ainda não foram divulgadas.

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