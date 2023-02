A- A+

MODA Victoria's Secret lança sutiã reciclável com tecido à base de plantas Clientes podem levar os produtos de volta a qualquer loja nos EUA, e os bojos serão removidos e levados para reciclagem

A Victoria's Secret lançou um sutiã com elementos que serão reciclados em novos sutiãs, sinalizando um passo em direção à solução para o problema do desperdício têxtil de roupas íntimas que são mais frequentemente jogadas no lixo ao fim de sua vida útil.

O produto, batizado de 'Forever Bra', tem bojos feitos com um tecido à base de plantas que é mais fácil de reciclar do que os sintéticos, como o poliéster, derivado do petróleo. Os clientes da Victoria's Secret podem levar os sutiãs de volta a qualquer loja nos Estados Unidos, e os bojos serão removidos para reciclagem.

A empresa está trabalhando com dois parceiros que ajudarão a coletar, classificar e desmontar os sutiãs antes de enviá-los para a Unifi, empresa de inovação e reciclagem têxtil. Os sutiãs que ainda estiverem em boas condições serão considerados para doação e não para reciclagem.





Embora o produto seja um passo à frente para a marca quando se trata de criar roupas íntimas mais sustentáveis - que os consumidores relutam em comprar usadas - existem elementos do Forever Bra, incluindo arames e fechos, que não podem ser reciclados.



Essas peças, que são essenciais para a estrutura do produto e são feitas principalmente de pedacinhos de plástico e metal, continuam sendo o aspecto mais difícil de criar sutiãs mais ecológicos.

No caso do Forever Bra, esses fios e fechos serão desmontados dos sutiãs antes da reciclagem e enviados para um sistema de conversão de resíduos em energia, onde os materiais são queimados para coletar vapor para a produção de eletricidade.



A Victoria's Secret disse que, embora os bojos sejam o único elemento reciclável do Forever Bra, ela está trabalhando em inovações para outros materiais.

