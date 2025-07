A- A+

literatura Vida de Cláudio Aguiar ganha livro que será lançado nesta quinta-feira (10) com exposição Fundaj celebra trajetória do escritor, dramaturgo, poeta e ensaísta nordestino

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) inaugura, nesta quinta-feira (10), às 17h, a exposição "Entre Letras e Sonhos: 80 Anos de Cláudio Aguiar", uma homenagem à trajetória do escritor. Além da exposição, localizada no Museu do Homem do Nordeste (Muhne), será lançado, no mesmo dia, o livro "Cláudio Aguiar – Vida e Obra Literária".

Com curadoria de Bruna Pedrosa, a exposição apresenta uma retrospectiva ilustrada da carreira de Cláudio Aguiar, com documentos, livros, esculturas, quadros e outras obras visuais que dialogam com sua literatura.

“Cada parede desta exposição compõe uma paisagem singular: do romance histórico Caldeirão, representado pelas esculturas de Mestre Noza, às xilogravuras de J. Borges, que ilustram a novela "Os Anjos Vingadores”, destaca Bruna.

A mostra será acompanhada pela apresentação da publicação "Cláudio Aguiar – Vida e Obra Literária", organizado por Rosemberg Cariry. Com mais de 600 páginas, a obra reúne ensaios, análises e documentos artista.

“Embora eu tenha nascido no Ceará, minha vida foi praticamente toda vivida aqui em Pernambuco. Por isso, ter essa exposição na Fundação Joaquim Nabuco é uma grande alegria", afirma o escritor.

Veja também