luto Vida de Zé Celso foi marcada pelo assassinato do irmão, Luís Antônio, morto a facadas em 1987 Luís Antônio Martinez Corrêa foi encontrado em seu apartamento, em Ipanema, com 107 golpes de faca, em um crime de homofobia

O diretor e dramaturgo José Celso Martinez Corrêa morto nesta quinta-feira, aos 86 anos, após ser internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, com queimaduras em 53% do corpo, causadas por um incêndio em seu apartamento, teve sua vida marcada pela trágica perda de seu irmão caçula, Luís Antônio Martinez Corrêa, assassinado em 1987.

Quando Zé Celso estava no hospital, o encenador Gerald Thomas relembrou a morte violenta em um post em seu perfil no Instagram, e como o amigo o procurou para ajudar: "É 1987: o telefone toca no meio da noite e alguém está gritando. Eu quero desligar, mas não consigo. Parece que conheço esta voz. Sim, eu conheço esta voz. É do Zé Celso. 'É meu irmão, Gerald! É meu irmão!!! Corra até a casa dele, Gerald. Corre vai. Por favor. Tá horrível'. Reconheci o pânico em sua voz. Fazia pouco tempo que eu estava no Brasil, na casa da minha mãe. Me vesti e corri porta afora, meus joelhos tremiam. O Luis Antônio morava a um quarteirão de lá".

"Quando cheguei no prédio da Rua Maria Quitéria a polícia já estava lá e eu senti o cheiro do terror, do horror no ar. O que aconteceu? Luiz Antonio Martinez Correa, 37 anos havia sido assassinado. Sim, Zé Celso e eu somos muito próximos (muito próximos) há quase 40 anos", escreveu Gerald.

Como foi o crime

Colaborador do Oficina e diretor de espetáculos como o musical “A ópera do malandro” (1978), de Chico Buarque, com Marieta Severo, Elba Ramalho e Ary Fontoura no elenco, Luís Antônio foi assassinado com 107 facadas em seu apartamento, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Dias depois, o surfista Gláucio Garcia de Arruda foi preso após ser identificado pelo porteiro como a última pessoa a sair do apartamento do diretor. Após absolvição em primeira instância, foi condenado em segunda instância, em 1989, a 20 anos de prisão por roubo seguido de morte.

Pela brutalidade com que Luís Antônio foi assassinado (foi encontrado nu em sua cama, com mãos e pés amarrados), a classe teatral viu no crime um ato de homofobia. A cada 23 de dezembro, data da morte do diretor, o Teatro Oficina realiza uma homenagem, o Rito de Ethernidade de Luis.

Zé Celso morreu após ser internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, na manhã de terça-feira (4), com queimaduras em 53% do corpo, causadas por um incêndio em seu apartamento no bairro do Paraíso, Zona Sul da capital paulista, causado por uma falha no aquecedor da residência. Ele foi encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde foi entubado, mas não resistiu.

