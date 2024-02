A- A+

CINEMA ''Vidas Passadas'' é destaque do Spirit Awards, que ainda premia ''Anatomia de Uma Queda'' A cerimônia que reconhece produções do cinema independente, aconteceu nesse domingo, 25

A cerimônia do Spirit Awards, que reconhece produções do cinema independente, nesse domingo, 25, premiou ''Vidas Passadas'' como o melhor filme do ano. O destaque também foi para ''Anatomia de Uma Queda'', premiado como melhor filme estrangeiro.

Ambos os longas concorrem à categoria principal do Oscar, de melhor filme, em março. ''Os Rejeitados'' e ''American Fiction'', que também disputam o prêmio, foram reconhecidos em outras categorias do Spirit Awards.

Celine Song, diretora de ''Vidas Passadas'', levou o prêmio de melhor direção. ''Treta'', de Lee Sung Jin, foi o grande destaque entre os prêmios para as melhores séries do ano, vencendo como melhor nova série roteirizada.

Os filmes com orçamentos superiores a 30 milhões de dólares (cerca de R$ 150 milhões) não são levados em conta nos Film Independent Spirit Awards, e por isso foi esta uma das poucas cerimônias deste ano em que Oppenheimer, de Christopher Nolan, não apareceu entre os premiados.

Veja a lista completa dos vencedores do Spirit Awards:

Melhor atuação coadjuvante

Da'Vine Joy Randolph, por ''Os Rejeitados''

Melhor documentário

As 4 Filhas de ''Olfa''

Melhor atuação coadjuvante em nova série roteirizada

Nick Offerman, por ''The Last of Us''

Melhor filme internacional

''Anatomia de Uma Queda''

Melhor primeiro roteiro

Sammy Burch, por ''Segredos de um Escândalo''

Melhor roteiro

Cord Jefferson, por ''American Fiction''

Melhor elenco em nova série roteirizada

Alan Barinholtz, Susan Berger, Cassandra Blair, David Brown, Kirk Fox, Ross Kimball, Pramode Kumar, Trisha LaFache, Mekki Leeper, James Marsden, Edy Modica, Kerry O'Neill, Rashida Olayiwola, Whitney Rice, Maria Russell, Ishmel Sahid, Ben Seaward, Ron Song, Evan Williams, por Na Mira do Júri

Melhor nova série roteirizada

''Treta''

Prêmio Mais Verdadeiro que a Ficção (premia diretor emergente de não ficção que ainda não teve reconhecimento adequado)

Set Hernandez, por ''Unseen''

Melhor nova série não roteirizada ou documental

''Querida Mamãe''

Melhor edição

Daniel Garber, por ''How to Blow Up a Pipeline''

Melhor cinematografia

Eigil Bryld, por ''Os Rejeitados''

Prêmio Alguém Para Assistir (premia cineasta que ainda não teve reconhecimento adequado)

Monica Sorelle, por ''Mountains''

Melhor ator/atriz revelação

Dominic Sessa, por ''Os Rejeitados''

Prêmio de Produtores

Monique Walton

Prêmio Robert Altman (premia diretor, diretor de elenco e elenco)

''Esculturas da Vida''

Melhor primeiro filme

''Mil E Um''

Prêmio John Cassavetes (premia o melhor filme feito com orçamento abaixo de US$ 1 milhão)

''Fremont''

Melhor direção

Celine Song, por ''Vidas Passadas''

Melhor atuação em nova série roteirizada

Ali Wong, por ''Treta''

Melhor atuação revelação em nova série roteirizada

Keivonn Montreal Woodward, por ''The Last of Us''

Melhor atuação

Jeffrey Wright, por ''American Fiction''

Melhor filme

''Vidas Passadas''

