Vídeo: Cães dos atores Daniel Dantas e de Leticia Sabatella foram doados sem consentimento; entenda

A- A+

Letícia Sabatella usou as redes sociais na última quarta-feira (19) para fazer um apelo: a atriz busca recuperar seus cachorros, Bertoldo e Bebê, que cria com o ator Daniel Dantas. Em um vídeo, ela explicou que os animais foram colocados para adoção sem o consentimento do casal. Atualmente, eles estão com outras famílias, e a atriz alega estar impedida de vê-los.

"Peço ajuda de todos para que, sem agressividade, ajudem a mim e ao Daniel a recuperar nossos cachorrinhos", disse Letícia.

Veja o relato:



Segundo ela, os cães estavam sob os cuidados de uma veterinária e amiga da família. A profissional os acolheu enquanto Daniel Dantas enfrentava um problema de saúde e a atriz estava em Curitiba cuidando da mãe doente. No entanto, sem avisar os donos, a veterinária encaminhou os cachorros para uma feira de adoção.





"Eles dizem que cresceram no abrigo, mas isso não é verdade. Estou impedida de vê-los porque as novas famílias não foram informadas de que já tinham donos", afirmou.

A atriz destacou que tem provas de que sempre cuidou dos animais e demonstrou indignação com a atitude da amiga. "Eu tenho provas de que eles cresceram comigo, eu tratei com muito carinho (...) essa amiga sempre se oferece pra cuidar dos cachorros, mas eu não sei porque ultrapassou os limites. Ela realmente fez algo que se arrepende, mas não consegue consertar."

Diante da situação, Letícia Sabatella registrou uma queixa na Delegacia da Taquara, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Veja também