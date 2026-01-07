A- A+

Novela Vídeo de bastidores revela primeira cena de Belo e Viviane Araújo em "Três Graças"; assista Na novela, o personagem Miseal (Belo), finalmente encontrará Consuelo, interpretada por Viviane Araújo

O aguardado encontro entre o cantor Belo e a atriz Viviane Araújo na novela das nove, Três Graças, da TV Globo, está próximo de ir ao ar. Os dois tiveram um longo relacionamento entre 1998 a 2007. Na trama, Misael, personagem vivido pelo cantor reencontra Consuelo, interpretada por Viviane, um amor do passado que reaperece para mudar o destino do viúvo.



No vídeo com as primeiras cenas de bastidores da gravação, divulgado pelo Portal Gshow, é possível ver os dois contracenando. A atriz começou a gravar nesta semana suas primeiras cenas na novela. A manicure Consuelo chega à trama de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva em capítulo previsto para ir ao ar na semana de 19 de janeiro, quando aparecerá no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira).



Confira o vídeo de bastidores da gravação de Viviane Araújo e Belo em Três Graças:

Teve gente que caiu em imagem de IA, mas eu tenho as imagens oficiais dos #bastidores de Misael e Consuelo em #TrêsGraças #VivianeAraujo #Belo pic.twitter.com/VfMB7BEW42 — gshow (@gshow) January 7, 2026

Ao Gshow, a atriz contou como foi o início do trabalho. "Estou sendo muito bem recebida e acolhida. Foi um começo leve, gostoso. Fiquei satisfeita com o que gravei até agora, acho que a direção e todos que estavam no set gostaram. Me preparei bastante e tive alguns encontros de leitura de texto com os colegas", revela, animada.

