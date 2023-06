A- A+

Um vídeo em que um homem se filma em posse de uma pistola e munições no programa “Encontro” tem viralizado nas redes sociais. Em nota enviada ao IG, a Rede Globo disse ter conhecimento sobre o caso.

A assessoria da emissora afirma ainda que o indivíduo já foi identificado, e garante que a arma era falsa. A empresa também já acionou advogados para estudar medidas legais.

"A Globo mantém protocolos rígidos que garantem a segurança de seus funcionários e convidados. A empresa tem ciência do episódio, já identificou a pessoa, apurou que o objeto não se trata de uma arma verdadeira e está estudando as medidas legais a serem adotadas", disse em nota.

Em entrevista ao Metrópoles, o homem que protagoniza o vídeo revelou que tentou “testar” a segurança da emissora para divulgar seu clipe musical, e admitiu que a arma era uma réplica de Airsoft, mas a munição era real.

O vídeo, retirado do Youtube, alterna as imagens do programa com supostas apresentações do rapper e cenas de protestos e confrontos policiais.

