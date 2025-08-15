A- A+

MÚSICA Vídeo documentário "Asteroides em Movimento: A Viagem é A Arte" será exibido no Museu da Abolição Produção registra as entrevistas e apresentações musicais do 3º Festival Asteroides em Movimento

O Museu da Abolição recebe neste sábado (16), às 18h, a exibição do vídeo documentário “Asteroides em Movimento: A Viagem é A Arte”. A produção é o registro do 3º Festival Asteroides em Movimento.

Realizado no último dia 6 de agosto pela Lotus Produções & Turismo, o evento reuniu artistas de diferentes gerações e movimentos para entrevistas e shows. Dividida em blocos, a programação abordou temas como produção musical local.

O vídeo traz depoimentos de diferentes nomes da cena cultural. Entre os entrevistados, estão Pacua Via Sat, do Movimento de Bandas de Paulista/Olinda, e Pardal, da Banda Pardal e os Passarinhos.

O 3º Festival Asteroides em Movimento contou com o apoio de Bacurau Filmes, GD Som, Val Jr. e do Museu da Abolição. Além da exibição presencial, o documentário estará disponível também no YouTube, na página do Asteroides em Movimento.



*Com informações da assessoria de imprensa

