A- A+

FAMOSAS Vídeo gerado por IA mostra mudanças no rosto de Anitta, Virgínia e outras famosas após plásticas Publicação viraliza nas redes sociais ao expor transformações drásticas no semblante de celebridades brasileiras ao longo dos últimos anos

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado a atenção de internautas ao expor as transformações drásticas nos rostos de celebridades brasileiras ao longo dos últimos anos.



Com efeito gerado por inteligência artificial, as imagens mostram as mudanças nos semblantes de nomes como as cantoras Anitta e Luísa Sonza e as influenciadoras digitais Virginia Fonseca e Gracyanne Barbosa após a realização de procedimentos estéticos.



A montagem, que apresenta as mulheres retirando uma máscara do rosto — efeito gerado artificialmente, vale ressaltar —, tem sido alvo de surpresa para muitas pessoas. "A maioria delas só daria para reconhecer pelo DNA", comentou um usuário do Instagram. "Não entendo pq mulheres que ja nascem lindíssimas mexem tanto na aparência", lamentou mais uma pessoa.





Veja também