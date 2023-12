A- A+

rio de janeiro MC Poze se envolve em briga na entrada de boate no Rio Oito homens foram levados à 16ª DP. Entre os envolvidos, havia dois policiais militares. Segundo Poze, ele tinha autorização para entrar na casa de show por um dos donos

Após deixar a festa de aniversário dos filhos, Miguel e Laura, MC Poze do Rodo se envolveu em uma briga, na noite de domingo, em uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Por conta da repercussão, o funkeiro explicou o que aconteceu nas redes sociais.

Segundo Poze, que estava na companhia de amigos, ele tinha autorização para entrar na casa de show por um dos donos. No entanto, foi "barrado" pela equipe de seguranças. A Polícia Militar foi acionada e levou oito homens à 16ª DP. Entre eles, dois PMs.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento exato da confusão. Um grupo discute e tenta entrar no local.

"Segurança que se acha polícia, quer mostrar serviço e acabou gerando tudo isso", explicou ele na rede social. Em um outro stories, o artista tranquilizou seus fãs dizendo que estava "tudo bem". Na sequência, ele mostrou imagens do interior do estabelecimento.

“Fica tranquilo, estamos na paz. Estou ‘calçadão’. Se estivesse errado não estaria aqui dando uma de maluco. Estamos muito bem. Foi uma confusão de um falso polícia. O cara que é segurança e quer dar um de polícia e arrumar um problemão. Mas arrumou problema com a pessoa errada. Mas viemos com a solução. Não vamos sair daqui. Daqui a gente não sai e ninguém nos tira”, afirmou Poze em um vídeo postado nos stories do Instagram.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para checar um tumulto na porta de uma boate na Avenida Armando Lombardi, na Barra da Tijuca. No local, os policiais conduziram oito homens à 16ª DP. Entre os envolvidos, há dois policiais militares.

"Acidente foi coisa boba. Já passamos por coisas que nego não suportaria nem a metade. Graças a Deus ele sempre está comigo! Carro quebrou? Vou lá hoje e compro outro. Obrigado, papai, por mais esse livramento", esclareceu o cantor.

Segundo a PM, a Corregedoria da Corporação também acompanha o caso. Não foram localizados feridos no incidente.

RT @jorgejjm MC Poze sofre acidente perto do Américas Shopping pic.twitter.com/GbrtIhMLxg — Lei Seca RJ (@LeiSecaRJ) December 11, 2023

Após briga, funkeiro se envolve em acidente

Depois de se envolver em uma briga para entrar em uma boate na Barra da Tijuca, Poze sofreu um acidente de carro por volta das 6 horas da manhã na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes. Segundo os Bombeiros, ninguém precisou de atendimento. Nas redes sociais, o funkeiro disse que o "acidente foi coisa boba".

