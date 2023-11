Vídeo mostra filho de executivo de Hollywood e ex-miss jogando suposto corpo da mulher em lixeira

A- A+

O filho de um outrora proeminente agente e executivo de Hollywood foi acusado do assassinato de uma mulher que os investigadores acreditam ser sua esposa e cujos restos mortais foram encontrados numa lixeira em Los Angeles esta semana, disse a polícia. Uma porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles disse que os investigadores acreditam que a mulher cujo torso foi encontrado na quarta-feira (8) seja Mei Li Haskell, mulher do suspeito, Samuel Haskell Jr.

Haskell Jr foi preso sob acusação de matar a mulher e os sogros, que seguem desaparecidos. Um vídeo obtido pelo site TMZ mostra o homem estacionando seu carro branco e carregando um saco preto que estava no porta-malas. As investigações apontam que o torso de sua mulher estaria na sacola, deixada no local por ele.

As autoridades ainda procuram os sogros de Haskell, Yanxiang Wang, de 64 anos, e Gaoshan Li, de 71, que continuavam desaparecidos.

O detetive Efren Gutierrez, da polícia de Los Angeles, disse em entrevista coletiva que policiais foram enviados para uma residência em Coldstream Terrace, em Tarzana, Califórnia, na noite de terça-feira, porque trabalhadores da construção civil relataram ter visto um cadáver em um saco plástico.

Quando os policiais chegaram, porém, “nada foi localizado”, disse Gutierrez. “Não havia nenhuma evidência que permitisse que os policiais entrassem na casa.”

Mas na manhã seguinte, um morador de rua que vasculhava lixeiras encontrou uma sacola com o torso de uma mulher, disse a polícia.

Os detetives determinaram que a casa pertencia aos Haskells, onde moravam com seus três filhos e os pais de Mei Li Haskell, disse a porta-voz. Os filhos do casal estão sob os cuidados de familiares.

Não ficou imediatamente claro se Haskell, que teve estabelecida uma fiança de US$ 2 milhões, tinha um advogado.

O caso colocou uma família proeminente de Hollywood no centro de uma investigação criminal: o acusado é filho de Sam Haskell III, um veterano agente de talentos e produtor de cinema, e de Mary Haskell, uma atriz que em 1977 foi coroada Miss Mississippi. A irmã de Samuel Haskell, Mary Lane Haskell, também é atriz.

Sam Haskell III produziu vários programas de televisão e vários filmes e programas sobre Dolly Parton, incluindo uma série Netflix de 2019 inspirada nas canções da lendária estrela country.

Mary Haskell, que tem créditos em programas de televisão que datam da década de 1990, interpretou uma personagem em um dos episódios da série Dolly Parton Netflix.

Sam Haskell III já trabalhou na Agência William Morris, onde foi vice-presidente executivo no final da década de 1990. Ele foi considerado um dos agentes mais poderosos do setor, representando clientes importantes como George Clooney, Ray Romano e Whoopi Goldberg.

Ele foi presidente da Magnolia Hill Productions, cuja biografia o descreveu como sendo amplamente conhecido como “o cara legal de Hollywood” e que fez sucesso após se mudar para o oeste do Mississippi.

Ele também foi o chefe de longa data da Organização Miss América. Seu mandato terminou em 2017 em meio a um escândalo sobre comentários depreciativos que ele e outros líderes do concurso fizeram sobre os concorrentes da competição.

