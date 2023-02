Vídeo mostra filho de Fred reagindo ao pai cantando Mundo Bita: "Fofurômetro explodiu"

A- A+

Cris, filho de Fred e Bianca Andrade, protagonizou um momento de pura fofura. A equipe que cuida das redes sociais do participante do BBB 23 publicou, na manhã desta segunda-feira (6), a reação do bebê a um vídeo do pai feito especialmente para ele.



No último domingo (5), Fred aproveitou o tempo no Raio-X para homenagear o filho. "Vou fazer um vídeo para o meu neneco, pra dar 'bom dia' pra ele", disse o youtuber, que começou a cantar “Fazendinha”, do Mundo Bita, imitando os sons dos animais mencionados na música.

"Vocês pediram e nós atendemos: Cris reagindo ao vídeo do Anjo que o 'popói' fez! O fofurômetro explodiu aqui, é de deixar qualquer segunda-feira mais feliz! O Neneco é especial demais", publicou a equipe do participante.



No vídeo de reação, o pequeno Cris aparece dançando, dando risadas e balançando a cabeça enquanto assiste à performance do pai. Ao final, ele diz “Papai” e ainda pede “Mais”.

