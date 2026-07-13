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Vídeo mostra momento em que palco desaba durante show de Pocah e bailarinas caem; assista

A cantora conseguiu manter o equilíbrio e não chegou a ser derrubada pela estrutura

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Vídeo mostra momento em que palco desaba durante show de Pocah e bailarinas caemVídeo mostra momento em que palco desaba durante show de Pocah e bailarinas caem - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Um show da cantora Pocah em Contagem, Minas Gerais, terminou com um susto na noite do último domingo, 12. Durante a apresentação, parte do palco cedeu, fazendo com que duas bailarinas caíssem. A cantora conseguiu manter o equilíbrio e não chegou a ser derrubada pela estrutura.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado pela própria Pocah nas redes sociais. A cantora tratou o episódio com bom humor e fez uma brincadeira com a situação. "Contratante: 'Quebrem tudo!' A gente: 'Não diga mais nada'", escreveu.

Pouco depois, ela voltou às redes para tranquilizar os fãs. Nos stories, a funkeira contou que sua principal preocupação foi verificar o estado das bailarinas logo após o acidente e retirá-las do palco. "A primeira coisa que fiz foi verificar se minhas meninas estavam bem e retirei elas do palco. Só as que abalam as estruturas", afirmou.

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Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mais tarde, a cantora se reuniu com as bailarinas para uma confraternização para descontrair: "Só uma cervejinha depois do susto".

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