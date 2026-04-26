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TIROS Vídeo mostra perseguição à van de Anderson Neiff antes de ataque; equipe anuncia pausa nos shows Cantor foi atingido no ombro, passou por cirurgia e já recebeu alta; equipe anuncia pausa temporária nos shows para recuperação

A equipe jurídica de Anderson Neiff divulgou imagens de segurança que registram os momentos que antecederam o atentado contra o artista, ocorrido na zona sul de São Paulo.

No vídeo, dois homens em uma motocicleta aparecem retornando na via e passando a seguir a van onde o cantor estava. A perseguição prossegue fora do alcance das câmeras.

Durante a ação, Anderson Neiff foi ferido por um disparo no ombro e socorrido para o Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico.

De acordo com informações divulgadas no perfil oficial do cantor, a cirurgia ocorreu sem complicações e ele permanece em recuperação. Ainda na noite deste domingo (26), o artista apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs, informando que está bem e que já havia deixado o hospital.

Equipe anuncia pausa temporária

Em nota oficial, a equipe de Anderson Neiff informou que, neste momento, a prioridade é a recuperação do artista e o apoio de familiares, amigos e fãs.

Segundo o comunicado, “o foco de todos nós não é buscar culpados ou justiça, mas sim unir nossas forças e orações”, destacando que toda a energia está voltada para que o cantor “se recupere 100% e possa voltar a casa com segurança”.

A assessoria também confirmou uma pausa temporária na agenda de apresentações, explicando que “esse descanso é fundamental para que ele possa se recuperar totalmente e voltar aos palcos com a energia de sempre”.

Apesar da suspensão momentânea, a equipe reforçou que “esse afastamento é temporário” e garantiu que “todas as datas e agendas marcadas serão cumpridas em breve”, agradecendo ainda “pelo carinho, pelo respeito e, acima de tudo, pelas orações” recebidas dos fãs.

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